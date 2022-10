Kopeček: Babiš úplně změní pravidla hry. Vsadí na ekonomiku i kritiku vlády

Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš hodlá kandidovat na prezidenta republiky. Jak to změní boj o prezidentské křeslo?

Hostem Ptám se já je politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Národního institutu SYRI.

Už rok všichni dokola spekulují o tom, zda bude Andrej Babiš kandidovat na prezidenta. Od neděle je ale už jasno - po všech náznacích, jako byly cesty po krajích s obytným vozem nebo ostrá senátní kampaň v Jihlavě, předseda hnutí ANO v televizi Nova potvrdil, že do voleb jde.

Oznámení je to pro leckoho překvapivé, protože všechny dosavadní průzkumy jasně ukazují, že Babiš nemá šanci uspět v druhém kole. Proto se mnozí chystali na jména jako je místopředsedkyně hnutí a šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, nebo první místopředseda Karel Havlíček.

Babiš, který dnes ještě čeká na potvrzení širšího vedení ANO, jde do voleb s tím, že chce hájit zájmy českých občanů. „Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ vysvětlil svoje rozhodnutí.

Jak Babišův nástup na scénu ovlivní prezidentskou kampaň? Jak by mohl uspět, když mu průzkumy ve druhém kole zatím nedávají šanci? A co jeho soud v kauze Čapí hnízdo?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Andrej Babiš změní volby dost podstatně. Máme tu politika s velkou voličskou základnou, velkým marketingovým a komunikačním zázemím a téměř neomezenými finančními prostředky - což je při faktu, že se volební kampaně dají z hlediska využívání financí kontrolovat omezeně, výhoda. Další známka mince je, že tu máme politika, který je jednou z nejkontroverznějších postav, která dost dělí společnost. Kdyby to byl kdokoliv jiný, ani jedna z těch dvou věcí neplatí. Andrej Babiš mění podobu volební soutěže. I to, o čem se bude v rámci kampaně debatovat.

2:00 - Čekáte špinavou hru? Když se člověk podívá do historie prezidentských kampaní, vždy se tam objevila intenzivně negativní kampaň. Ať už to bylo v případě Jana Fischera v roce 2013 a jeho spojování s komunistickou minulostí, u Karla Schwarzenberga to bylo spojování s nacismem, pak to bylo i v případě negativních útoků na Jiřího Drahoše. Podobná kampaň se ale objevila i proti Miloši Zemanovi. Bylo by překvapivé, kdyby tyhle volby z téhle tradice vybočily.

3:00 - Jaká témata Andrej Babiš do voleb vnese? Bude to jednoznačně ekonomika. Babiš je v situaci, kdy je šéf opoziční strany, takže může nabízet obraz úspěšného premiéra, za něhož bylo řečeno jeho slogany „dobře“. A dávat to do kontrastu současné situace - tedy energetické krize, vysoké inflace.

5:00 - Zkusí z toho Andrej Babiš udělat referendum o vládě? Výraz referendum nemám rád. Evokuje to něco trošku jiného. Tyhle volby budou ale hodně o Andreji Babišovi, bude to o tom, jak je přijatelný prezident, nebo nepřijatelný prezident. Byl bych opatrný s jeho soudy, že v druhém kole nemá šanci. Jeho šance určitě nejsou šancemi jednoznačného favorita, ale nemyslím, že je Babiš v situaci, že je předem poražený.

6:00 - Z průzkumů se vypichuje, že by Petr Pavel a Danuše Nerudová v druhém kole porazili Andreje Babiše, ale průzkum STEM říká, že je tu polovina voličů, kteří ještě nevědí, koho volit. Navíc to zakotvení voličů je pořad poměrně slabé. Ti lidé mohou klidně v průběhu následujících měsíců ty preference změnit. Navíc nevíme, jak budou probíhat debaty před volbami. Jsou dva a půl měsíce do prvního a tři měsíce do druhého kola. To bude probíhat intenzivní kampaň - doporučil bych nepodceňovat Andreje Babiše, je to zkušený politik s velkou kampaňovou zkušeností.

8:00 - Neřekl jsem, že Andrej Babiš vyhraje. Jihlava v senátních volbách mohla sloužit jako testovací místo - zjistit, jaké jsou možnosti při přesvědčování voličů. Nebylo to vítězství, ale ani žádná katastrofa. Bylo tam 40 % pro kandidátku, která byla „no name“.

9:45 - Nejde jen o to, zda Babiš zvítězí. Je to lídr politické strany. Kdyby se Andrej Babiš rozhodl nekandidovat, řekl by, že volby vypustí, dal tam někoho, kdo nemá takovou šanci uspět, byl by to neúspěch pro ANO jako takové. Myslím, že i zisk 45 % hlasů pro Andreje Babiše v druhém kole by bylo možné číst jako nezvolení, ale zase jako slušný voličský zisk. V tomhle kontextu je třeba být opatrný, že nejde „jen“ o prezidentské volby. Nejde jen o prezidentské volby.

11:00 - Jsme v situaci, kdy žádná politická strana nepostavila relevantního kandidáta s výjimkou ANO. To teď může hrát se silnou kartou, pokud v prezidentských volbách dosáhne slušného výsledku, byť to nebude vítězství.

13:00 - Myslím stále, že z hlediska koaličních stran bylo nepostavit vlastního kandidáta dobrou strategií. Kdyby koalice postavila jednu osobu, zkoncentruje na sebe kritiku celé vlády. Hrozil by scénář opakování roku 2013, kdy Miloš Zeman „převálcoval“ Karla Schwarzenberga.

14:00 - Jedna disciplína budou debaty před prvním kolem, kde bude hodně střetů a bude také hodně kandidátů. Pokud někdo vysloveně nevyhoří, nemusí to nic moc znamenat. Druhá disciplína je, co se stane ve 14 dnech před druhým kolem. Těch debat bude relativně méně. Až proti sobě budou stát dva kandidáti, bude to mít větší efekt a může to ty volby rozhodnout.

16:00 - Máme tu úřad, který se financováním kampaní zabývá. Jeden z jeho členů ale už řekl, že je šerifem se slepými náboji. To dobře vyjadřuje, co ten úřad může dělat. Jeho možnosti jsou z povahy věci omezené. (…) Babiš může operovat s tím, že se rozhodl kandidovat teď.

18:30 - Andrej Babiš také figuroval jako kandidát od začátku roku. A ty poslední dva měsíce? Možná to byla strategie. Čekalo se ale, že kandidovat bude.

19:00 - Šance Josefa Středuly jdou kandidaturou Andreje Babiše hodně, hodně dolů. A Petr Pavel, Danuše Nerudová a Pavel Fischer? Pro pana Pavla to neznamená nic zásadního. Může to hrát na to, že je to jeho duel - duel generála a duel zkompromitovaného politika ANO. Nepříjemné pro něj ale je, že se v posledních týdnech začaly debatovat starší věci související s jeho kariérou před rokem 1989. Může to působit nepříjemně v kontrastu se staršími hříchy Andreje Babiše.

24:00 - Kdyby byl Andrej Babiš zvolen, jakýkoliv soud ztrácí smysl. Ten soud, který teď probíhá, je nepříjemnost, ale těch 25-30 % stávajících podporovatelů to nijak neovlivňuje. Ten soud působí opačně - utvrzuje je, že je to ten politik, který je terčem „polistopadového“ kartelu.