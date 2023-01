Rebel hnutí ANO nechce Babiše na Hradě. Primátor Ostravy má nejblíž k Pavlovi

V srpnu měl Macura výhrady k Babišově tehdy začínající kampani, kdy s karavanem objížděl republiku a při jeho zastávkách ve městech docházelo k potyčkám. Macura tehdy uvedl, že pokud by Babiš do voleb šel, v Moravskoslezském kraji bude mít silnou podporu. Odhadoval tehdy, že v regionu by mohl být silný i odborář Josef Středula, který však v neděli z voleb odstoupil.