Vondrák: Volím Pavla, prezident není pro Babiše. Čekal jsem, že ho spíš odsoudí

Expremiéra a kandidáta na prezidenta Andreje Babiše jen pár dní před prvním kolem prezidentských voleb zprostil soud obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Co to znamená pro Babiše i jeho hnutí ANO?

Hostem Ptám se já byl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Pražský Městský soud v pondělí nepravomocně osvobodil Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo. Babiš byl v kauze, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách, s přestávkami stíhán od roku 2017.

Podle žalobce Jaroslava Šarocha měl Babiš na přelomu let 2007 a 2008 stát za vyvedením společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodejem akcií svým dětem a partnerce. Tak, aby Čapí hnízdo splňovalo podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky.

Podle soudce Jana Šotta ale skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem a sám Babiš vnímá rozsudek jako důkaz nezávislosti justice. Zatím přitom není jasné, jestli kauza nebude mít další dohru - jelikož verdikt není pravomocný, může se ještě státní zástupce Šaroch odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Jak hodnotí soud zástupci ANO? A může jeho výsledek přinést Babišovi nové hlasy v boji o Hrad?

Sledujte rozhovor v úvodním videu, nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Nesledoval jsem vynesení verdiktu, přišlo mi to jako zpráva. Neměl jsem čas, měl jsem porady vedení, takže ten čas jsem neměl. Z verdiktu jsem ale měl radost, protože celá ta kauza se táhla dlouho a táhne se prakticky od mého vstupu do politiky. Byla to nepříjemná věc, ne jen pro Andreje Babiše, ale i pro hnutí ANO. Ustanovování vlády v roce 2017 tím bylo velmi ovlivněno, nikdo s námi nechtěl spolupracovat. Ukazuje se, že by v těchto věcech měl člověk zůstat opatrnější a soudy nechat na soudech.

2:00 - Když se mě ptali novináři, jestli vydáme Andreje Babiše ke stíhání, vždy jsem zdůrazňoval fakt, že tyto věci se vždycky začaly řešit v okamžiku, kdy bylo před volbami. Ať už to bylo v roce 2017 nebo 2021. Stalo se tak i před prezidentskými volbami 2023. To je velmi znepokojující. Nechci ale říkat, proč to tak bylo. Neříkal bych, že byl soud politickým procesem, to není.

4:00 - Bylo pravděpodobné, že bude v prezidentských volbách Andrej Babiš kandidovat. Bylo to predikovatelné. Andrej Babiš se ale dnes na tiskové konferenci omluvil za slova o politickém procesu. I kdyby to dopadlo opačně, tvrdil bych, že to není politický proces, ale kdyby nebyl v politice, myslím, že by se to nedělo.

6:00 - Měl by se Andrej Babiš omluvit i za slova o polistopadovém kartelu? Nevím, co tím myslel. Zase tyhle věci neberu na tak velkou váhu. Těch prohlášení je více a Andrej Babiš je emotivní. Měl by si na to dávat mnohem větší pozor, ale rozumím tlaku, který je na něj vyvíjen. Nechal bych to na něm, ale politický kartel nevidím. Je to implicitní, když se stáváte čelním představitelem, hledají se spojenectví, jak vám to překazit. Tyhle formy politického boje tu jsou a jsou někdy i za hranou vkusu. (…) Politik by s tím měl počítat, ale jsou hranice, které by se neměly překračovat. Já měl před domem šibenici – a to je za hranou, co by měl člověk snášet.

8:00 - Soudce Šott řekl, že Babiš sám do toho případu zatáhl svého syna, Andreje Babiše mladšího. Co si o tom myslíte? Souhlasím s panem soudcem, že je to otázkou svědomí, a to otázkou svědomí všech. V roce 2021 jsem byl v Ústí nad Labem, kam přišel Andrej Babiš mladší. Nechtěl bych v té chvíli být v roli otce, kterého syn označí za někoho, kdo oblbuje národ. To je větší trest, než že byl součástí celé problematiky Čapího hnízda. Je to věc, kterou považuji za velmi nevkusnou. To považuji za zneužití syna Andreje Babiše, u Čapího hnízda to nejsem schopen rozkrýt.

10:00 - Nejsme už schopni rozkrýt, co si kdo myslel a kdo jakou vinu nese, ale z právního hlediska myslím, že je věc rozhodnutá. Být státním zástupcem, tak bych se už nedovolával. Rozhodnutí soudu považuji za velmi objektivní. Nebylo to tak, že někdo fandil Andreji Babišovi. Bylo to seriózní a přísné.

12:00 - Nemůžeme pořád mluvit o Andreji Babišovi. Nikdo se mě neptá na to, co řeším ve své politice já. To rozhodnutí bylo překvapivé, já dával větší šanci tomu, že bude odsouzen, bez toho, abych vnímal, jestli je vinen, nebo není vinen. Ale vnímal jsem tlak. Veďme proto férový politický boj, férovou politickou soutěž.

14:00 - Andreje Babiše volit v prezidentských volbách nebudu. Doba chce někoho, kdo bude příkopy zahlazovat, a ty jsou velmi hluboké. Neříkám, že někdo další z kandidátů toho bude schopen, ale myslím, že to není funkce pro Andreje Babiše. Bude to chtít výrazně větší noblesu a toleranci k tomu, co říkají ostatní. Jeho kampaň ale vnímám jako velmi pozitivní. Tohle ale neberte jako výzvu, lidé si musí udělat názor sami. Minule jsem také hlas nedal panu Zemanovi, ale panu Drahošovi, ač ne s velkou euforií. Letos pro mě bude asi nejschůdnější člověk, který byl oceněn i ze strany Moravskoslezského kraje za to, co udělal pro obranu České republiky. Takže generál Petr Pavel? Ano, připadá mi jako člověk, který se dokáže přesně vyjadřovat, má temnou část minulosti, ale nemůžu také říct, že jsem naprosto čistý člověk. Kdo nežil v té době, neví, jaké to bylo. Vnímám to zatím takto. Klidně ale mohu být jediný z hnutí ANO, kdo takhle bude volit.

19:00 - Debata mezi prezidentskými kandidáty mi včera přišla neprofesionální. Preferuji formát kandidáta s moderátorem.