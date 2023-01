Marketéři vyloučili ze svého klubu kvůli neetické kampani Babišova Prchala

Spolek měl podle svého vyjádření nejdříve vyzvat Prchala, aby sám na své členství rezignoval. Když to neučinil, jeho vyloučení ADC schválilo na mimořádné schůzi.

Andrej Babiš, který ve finále volby usiluje o post prezidenta proti bývalému náčelníkovi generálního štábu Petru Pavlovi, čelí kritice zejména za své billboardy s heslem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják“. V neoficiálních materiálech, které kolují v těchto dnech mezi lidmi a korespondují s babišovskou „protiválečnou“ kampaní, se pak objevují například i nepravdivé informace o chystané mobilizaci Čechů za účelem vyslání na skutečná bojiště.

„Vůbec mě nepřekvapuje, že lež, kterou si pan Babiš dal na billboardy, následně někdo anonymně rozesílá lidem přes SMS a řetězové maily jako poplašnou zprávu. Toto je svět Andreje Babiše, za nímž se seřadily všechny proruské a konspirační síly. Je to svět, který pro Česko nechci – a proti němu v těchto volbách nabízím slušnost, pravdu, důstojnost a respekt k pravidlům,“ reagoval na Babišovu kampaň Pavel na sociálních sítích.

Andrej Babiš začal svou prezidentskou jízdu zvolna, například heslem „Pomáhá lidem, proto Babiš“. V prvním kole volby skončil těsně druhý. On i Pavel si z prvního volebního víkendu odnesli kolem 35 procent podpory ze strany voličů, tedy asi dva miliony hlasů každý.

Babišovi experti ale ani zjevně příliš nestojí o to být podepsaní pod kontroverzní kampaní. Dosud v transparentních účtech, zřizovaných ze zákona kvůli zlepšení transparentnosti financování kampaní, vždy figuroval Prchal jako samostatný a pravidelný příjemce výplat za práci na Babišových předvolebních agitacích. Na veřejném účtu prezidentské kampaně Babiše zatím není žádný záznam o penězích, které by Babiš Prchalovi poslal. To se samozřejmě může změnit – v podobě zpětné platby. Po prvním kole volby byl Prchal k vidění v Babišově volebním štábu.