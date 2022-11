Rozpadl se Babišovi hvězdný tým? Místo reklamního kreativce platí jeho ženu

Lídr hnutí ANO Andrej Babiš o své prezidentské kandidatuře dlouho mlžil. Když ale minulou neděli vystoupil a řekl, že o post hlavy státu usilovat bude, protrhla se hráz a do veřejného prostoru se vyvalila pečlivě nachystaná Babišova kampaň.

Hned v pondělí expremiér vytasil plakáty s prezidentskými fotkami i slogany. Do prezidentského měl už ve středu „převlečený“ i svůj obytný vůz, s nímž rovnou vyrazil na již rozplánované turné. Nechybí ani nadupaná videa pro sociální sítě ze zákulisí kampaně.

Před svým životním zápasem o Pražský hrad Babiš zamlžil svůj marketingový tým. Honoráře těchto expertů přitom tvoří podstatnou část výdajů prezidentské kampaně, která má finanční limit, do kterého se musí vejít i miliardář Babiš. Finanční stropy v kampaních se v Česku zavedly právě v souvislosti se vstupem Babiše do politiky.

Ve zkratce: Topinka coby reklamní kreativec má být tvůrcem hesla „Ano, bude líp“ a Braun díky své znalosti amerických volebních kampaní a práci s průzkumy veřejného mínění vytvářel strategii, která Babiše v roce 2013 vynesla takřka z nuly do vládních pozic.

Andrej Babiš bude muset některé své aktivity v předchozích měsících započítat do čtyřicetimilionového limitu kampaně pro první kolo.

Braunovy zkušenosti by se teď Babišovi mohly hodit dvojnásob – díky angažmá v SKDK byl u vítězné kampaně amerického prezidenta Joea Bidena.

Oba muži byli na veřejných účtech ANO zastoupení prostřednictvím svých firem, Braun s Amita Consulting se sídlem v USA a Topinka s Calmia Planet. Ani jedna z těchto firem na volebním účtu k volbám do obecních zastupitelstev či Senátu v roce 2022 nefiguruje.

Kdo je tedy autorem prezidentské kampaně, kterou Babiš v posledních dnech prezentuje, není jasné. Expremiér – na rozdíl od ostatních prezidentských kandidátů – zatím nemá transparentní účet. Založit si jej musí do 8. listopadu. Vejít se bude muset do limitu 40 milionů korun na první kolo volby hlavy státu a bude na něm muset vyúčtovat i část komunální a senátní kampaně, protože se časově překrývá s vyhlášenou prezidentskou volbou.

Babišovo marketingové zázemí je ale v tuto chvíli mírně řečeno rozmlžené. Na účtu za komunální volby sice nefiguruje Topinkova Calmia Planet, ale zhruba devatenáct milionů korun poslalo hnutí ANO společnosti Production Team, a to za rozmanité úkony – od výsostně strategických až po ty nejpraktičtější: poradenství, grafiku či trička pro kampaň.

Společnost Production Team má sídlo na stejné adrese jako Topinkova Calmia Planet i jako firma The Future Bakery, kterou má Topinka s Braunem. Jednatelkou Production Team je Alena Pelcová, která je Topinkovou životní partnerkou. V obchodním rejstříku uvádí shodnou adresu.

„Personální propojení bývalé a současné marketingové agentury může být na jednu stranu jen náhodou či kontinuitou v marketingovém přístupu ke značce hnutí ANO, díky jejich nekomunikaci se ale nedá vyhnout podezření, že se jedná o pokračující spolupráci pana Topinky bez zapojení jeho agentury. To je něco, co by hnutí mělo osvětlit,“ hodnotí situaci Chromý z Transparency International.