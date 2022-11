Babiš mezi voliči: „Pan Rakušan to přehání, je strašně agresivní“

Babiše si přišla zblízka prohlédnout i paní Libuše. „Osobně jsme byla spokojená s jeho vládou, nyní spokojená nejsem. Pravděpodobně ho budu volit, budu ale sledovat i další. Pro mě byl nejdřív generál Pavel, ale co jsem četla , tak mu hlas nedám, bude to pan Babiš,“ vysvětluje seniorka, proč bude volit šéfa ANO.

S transparentem „Babiš na Hrad“ poslouchá Babišův projev pan Karel. „On jediný má v programu lidi, ostatní se o lidi nezajímají. Proto ho volím a jsem tady. Pokud se dostane do druhého kola, tak podle mě uspěje,“ předpovídá mu zářnou budoucnost.

Babiš ví, na kterou notu promluvit. Otevírá téma energetické krize a kritizuje současný kabinet Petra Fialy. „Ekonomické věci vláda nebere v potaz. My jsme jim dávno navrhovali, aby lidem pomohli s energiemi. Máme obrovskou inflaci a viděli jsme výsledky rozpočtu do konce října,“ řekl nastoupeným seniorům Babiš. O dosavadní vládní pomoci občanům se nezmiňuje.

Sám od sebe také mluví o tom, že nekandiduje kvůli kauze Čapí hnízdo . „Není pravda, že bych kandidoval kvůli tomu. Kdybych se stal prezidentem, ano, tak získám imunitu na pět let v rámci funkce, ale není to kvůli tomu,“ ujišťuje voliče.

Ze seniorů mu nikdo neoponuje. S tichým protestem se setkává až v Oseku, další obci na programu jeho karavanového turné. Na místě setkání s voliči stojí muž s transparentem, na kterém stojí: Stydím se za trestně stíhaného kandidáta na prezidenta. Na otázky reportéra ale odpovídat nechce. Vše, co chtěl říct, stojí na transparentu.

I na této zastávce se Babiš pouští do diskuze. Od jedné ze starších dam dostává dotaz, co si myslí o vyobrazení Putina v igelitovém pytli na mrtvoly mezi českou a ukrajinskou vlajkou, které se objevilo na budově Ministerstva vnitra na svátek 28. října.

„Pan Rakušan to přehání, on je strašně agresivní vůči všem. Mám pocit, že to tam nepatří,“ prohlásil Babiš. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyvěšení díla odsouhlasil, sklidilo protichůdné reakce.