„Ježišmarja, proč bych kandidoval.“ Jaká byla Babišova cesta k boji o Hrad

Za pár dnů to bude už 8 let od chvíle, kdy Andrej Babiš napsal svůj dnes už legendární tweet, který mu v posledních hodinách otloukali o hlavu ze všech stran: „Ubezpečuji Erika Besta, že nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila a ani na ni nemám předpoklady,“ napsal novináři 6. listopadu 2014 Babiš na sociální síti Twitter.

Babiš tanečky kolem své (ne)kandidatury zahájil už na přelomu roku 2021 a 2022 poté, co jeho hnutí ANO prohrálo sněmovní volby a odebralo se do opozice.

Naznačovat začal už v listopadu 2021 v rozhovoru pro Blesk, kdy se tíhu kandidatury snažil přesunout na veřejnost. „Tak mě snad napadlo, že kdyby lidé začali sbírat ty petiční archy a posbírali by dost podpisů. Ale nechci předjímat, teď to fakt není téma,“ řekl a dodal, že prezident Miloš Zeman prý vyjádřil přání, aby Babiš kandidoval.

Otázky novinářů na Babiše, zda do toho půjde nebo ne, ale neustávaly ani na přelomu roku. „Musím to dobře promyslet, probrat doma s mými nejbližšími,“ řekl opatrně v bilančním rozhovoru pro Deník na konci roku 2021.

Na začátku letních prázdnin ale začal datum oznámení protahovat. V rozhovoru pro deník Právo uvedl, že se ho novináři mají zeptat 4. listopadu. To je těsně před termínem, do kdy kandidáti musí Ministerstvu vnitra předložit podpisové archy nebo nominaci od poslanců či senátorů.

O měsíc později na mítinku s voliči na Kladensku oznámil další změnu: kandidaturu prý oznámí o státním svátku 28. října. Později pak pro Primu CNN řekl, že to udělá už o dva dny dřív, a to kvůli médiím.

Andrej Babis mění podobu volební soutěže, řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy politolog Lubomír Kopeček. Jak Babišův nástup na scénu ovlivní prezidentskou kampaň? Jak by mohl uspět, když mu průzkumy ve druhém kole zatím nedávají šanci? A co jeho soud v kauze Čapí hnízdo? Celý rozhovor s Marií Bastlovou si můžete pustit pod následujícím odkazem.

Další zvrat do toho ke konci října přineslo onemocnění covid-19. Babiš 20. října oznámil, že onemocnění už dohnalo i jeho. V izolaci měl být právě do plánovaného 26. října. Později však jeho tým uvedl, že předseda ANO termín oznámení své (ne)kandidatury přesouvá až na pondělí 31. října.

Svoji kandidaturu nakonec Babiš oznámil v neděli večer v živém vstupu do zpravodajství televize Nova. A to poté, co se setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Co si řekli a zda Babišovi končící prezident vyjádřil podporu, není jasné. „Pan prezident byl rád, ano,“ odpověděl Babiš novinářům stručně.