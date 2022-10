V kauze Čapí hnízdo se rozhodne před prezidentskou volbou, míní soudce Šott

Do volby či případného převzetí úřadu těžko pravomocné rozhodnutí bude, ledaže by se po rozsudku nikdo neodvolal. Na dotaz ČTK to dnes sdělil ústavní právník Jan Kysela. Stejný názor mají další ústavní právníci Jan Wintr a Marek Antoš. Podle Antoše by měli zohlednit voliči, zda jde o překážku politickou.

Předseda trestního senátu Jan Šott v říjnu řekl, že počítá s tím, že by v prosinci mohly v případu začít závěrečné řeči. Pokud se nezmění program, mohl by rozsudek zaznít při dalším hlavním líčení od 4. do 6. ledna. První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později.

V právním smyslu překážka pro kandidaturu neexistuje, uvedl Kysela. „Nepochybně by to však mělo být překážkou ve smyslu politické morálky. Tu však právě Andrej Babiš u nás účinně podrývá,“ míní. Do volby či případného převzetí úřadu podle něj těžko bude pravomocné rozhodnutí.

Pokud by se tak stalo a byl by jím nepodmíněný trest odnětí svobody, těžko si lze podle Kysely představit výkon úřadu z vězení.

„Kdyby pravomocně rozhodnuto nebylo, přeruší se trestní stíhání převzetím úřadu, tj. složením slibu, jelikož má prezident republiky imunitu,“ dodal.

S Kyselou se shoduje též Wintr. „Formálně to, že někdo je trestně stíhán či před soudem, překážkou není,“ řekl ČTK. Podle ústavy je podmínkou dosažení věku 40 let a české občanství. Ztotožnil se i s nedávným vyjádřením Kysely, podle kterého zejména v západních zemích existuje norma, že když je někdo obviněný či obžalovaný, z politiky odchází.

„Po právní stránce o překážku nejde. Zda jde o politickou překážku, by měli zohlednit voliči při svém hlasování,“ konstatoval Antoš.