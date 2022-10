Všichni svědci Babišovi. Kdo ho potopil a kdo raději ztratil paměť

Soudní proces s bývalým premiérem Andrejem Babišem a manažerkou Agrofertu Janou Nagyovou (Mayerovou) trval celých 11 jednacích dnů, které soudce Jan Šott rozložil do tří týdnů.

Po deset ze zmíněných jedenácti dní, kdy proces běžel, přicházeli do největší soudní sítě v budově Městského soudu v Praze lidé, jež předseda senátu předvolal jako svědky.

Dva z předvolaných se tu objevili dvakrát, každý z jiného důvodu. Jak se blíže dočtete níže v článku, jednoho si předvolala obhajoba zaskočená tím, jaké svědectví o obžalovaném Andreji Babišovi poskytl. Ve druhém případě musela opakovaně předstoupit před soud svědkyně, která po svém prvním vystoupení novinářům na chodbě soudní budovy naznačila, že by mohla soudu sdělit více, než předtím sdělila.

Spočítali jsme, že kvůli posouzení, zda Andrej Babiš spáchal trestný čin napomáhání dotačnímu podvodu a jeho manažerka Jana Nagyová dotační podvod, mělo přijít před soud vypovídat celkem 42 lidí.

Přinášíme přehled, co řekli, co zapomněli nebo proč mluvit zcela odmítli.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Nic neřeknu.

Monika Babišová

Manželka obžalovaného přišla svědčit do soudní budovy ve Spálené ulici třetí den procesu, ale dlouho se nezdržela. Monika Babišová byla podle svého manžela několik měsíců vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo. Bylo to v období, kdy firma připravovala žádost o dotaci. Později se podle několika svědků podílela na zařizování a designu farmy. Před soudem odmítla vypovídat. V kauze byla v minulosti obviněna, žalobce ale v srpnu 2019 její stíhání zastavil.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: Nepodstatná svědkyně, nevypovídala.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Klíčový svědek. Proti otci.

Andrej Babiš mladší

Syn obžalovaného z prvního manželství potvrdil, co už řekl loni v září policii. Že nikdy neměl akcie Farmy Čapí hnízdo, jak tvrdil jeho otec, že na dokumentu o převodu akcií není jeho podpis a že se neúčastnil ani žádných valných hromad společnosti. Babiš mladší soudu řekl, že jedna z budov na Čapím hnízdě je vyhrazena jako soukromá rezidence pro otce a jeho rodinu. Kvůli hodnověrnosti svědka nechal soud zpracovat znalecké posouzení jeho duševního stavu, s čímž Andrej Babiš mladší souhlasil.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: Důležitý svědek, protože potvrdil, že dokumenty o akciích nepodepsal a že v době, kdy měl ty smlouvy podepsat, byl v USA. Pokud něco v sídle Agrofertu podepsal, nebyla to – jak vyplynulo z dalšího dokazování – smlouva o převodu akcií Farmy Čapí hnízdo.

Andrej Babiš o svědkovi: Andrej Babiš se jednání soudu v den synovy výpovědi neúčastnil. Dva dny před výslechem však u soudu tvrdil, že Andrej Babiš mladší není kvůli zdravotnímu stavu schopen vypovídat.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Babišův švagr.

Martin Herodes

Martin Herodes se podobně jako jeho sestra Monika Babišová u soudu dlouho nezdržel a také odmítl vypovídat. Podle obžaloby Babišův švagr držel akcie Farmy Čapí hnízdo v době, kdy společnost o dotaci žádala. Také Herodese policie v minulosti obvinila a i jeho stíhání bylo v srpnu 2019 zastaveno.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: Nepodstatný svědek, protože nevypovídal.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Bývalý bankéř HSBC Filip Koutný. Z banky musel odejít tři měsíce poté, co o Babišovi promluvil na policii.

Filip Koutný a tři bankéři z HSBC

Banka HSBC poskytla na Čapí hnízdo úvěry v řádu stovek milionů korun. Bankéře, kteří s úvěrem měli co do činění, si pozval soud hned zkraje druhého týdne procesu a jako první z nich dostal slovo Filip Koutný. Mluvil o tom, že bez Agrofertu by peníze na Čapí hnízdo nebyly – kdyby za úvěr ve výši 375 milionů korun neručil Agrofert, banka by tyto peníze na stavbu Čapího hnízda nedala. Což potvrdili i další předvolaní pracovníci banky HSBC.

Podobně lidé z HSBC naznačili soudu, jak blízko měl k Čapímu hnízdu obžalovaný Babiš. Podle Koutného se v bance mluvilo o tom, že Čapí hnízdo je privátní investice Andreje Babiše, citoval i finanční ředitelku Agrofertu Petru Procházkovou, že „je to srdeční záležitost pana generálního (pana Babiše)“. Pracovnice HSBC Karolína Slancová pak řekla, že na Čapí hnízdo byli pozváni ještě před otevřením farmy a že u toho byl i Andrej Babiš. Na dotaz soudce, proč tam Babiš podle ní byl, Slancová odpověděla, že „z důvodu, že měl nějaký zájem na Farmě Čapí hnízdo“. Tímto „zájmem“ mělo být podle ní ručení společnosti Agrofert za zmíněný úvěr. U soudu ještě z HSBC vypovídali Pavel Šlancar a František Kopřiva. Marek Gestinger ze Švýcarska nepřijel a soudce četl jen jeho výslech na policii.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: Důležití svědci, protože podle jejich popisu stál za Čapím hnízdem holding Agrofert. Řekli také, že celý úvěrový proces vyřizovala finanční ředitelka Petra Procházková.

Andrej Babiš o svědkovi: Obžalovaný se vyjádřil pouze na adresu Filipa Koutného. Označil ho za nevěrohodného. „Prezentoval tady nepravdy,“ řekl Babiš.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Advokát Václav Knotek (s vousy).

Václav Knotek a Gabriela Knapová

Advokáti Gabriela Knapová a Václav Knotek se na valných hromadách společnosti Farma Čapí hnízdo prokázali plnými mocemi, podle nichž zastupovali akcionáře této firmy s akciemi na majitele. Oba se u soudu odvolali na advokátní mlčenlivost a nevypovídali. Na dotaz soudce uvedli, že skutečnými vlastníky akcií nikdy nebyli.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: Z toho, že nevypovídali, nemůžeme nic usuzovat. Nebyli zproštěni klientem. To je v pořádku.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Expertka v reklamě Tereza Svěráková.

Tereza Svěráková a Jakub Antoš

Reklamní specialisté Tereza Svěráková a Jakub Antoš uvedli, že před nimi obžalovaný Babiš mluvil o Čapím hnízdě jako o svém „mimořádném projektu“. „Já jsem to chápal tak, že Čapí hnízdo je z dalších projektů Agrofertu a pana Babiše,“ uvedl Antoš. Podle něho se o Babišovi mluvilo jako o „velkém šéfovi“.

Na Svěrákovou se podle jejích slov obrátil v říjnu 2012 sám Babiš a nabídl jí možnost spolupráce. Babiš jí farmu ukázal a mluvil o tom, že to je „jeho dítě“, do kterého dal veškerou invenci. Před soudem dostala od obhajoby otázku, jaké je její nynější angažmá. Přiznala, že pracuje v týmu prezidentské kandidátky Danuše Nerudové.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: Důležití svědci, protože řekli, že to Andrej Babiš celé řídil.

Andrej Babiš o svědkovi: Andrej Babiš si na Terezu Svěrákovou nepamatuje. „Ani moje paní,“ řekl. Prohlásil, že Svěráková má bujnou fantazii, když si detailně vzpomíná, co před lety řekl.

Foto: Jiří Koťátko / CNC / CNC / Profimedia Jan Bareš.

Jan Bareš

Pro Andreje Babiše pracoval jako technický dozor na stavbách. U soudu vypovídal hned dvakrát. Jeho první výpověď totiž advokáty Andreje Babiše zaskočila, když jako první uvedl, že obžalovaný věděl o shánění evropské dotace na stavbu Čapího hnízda. Podle svědka Babiš i Jana Nagyová rovněž věděli, že na dotaci na stavbu areálu Čapí hnízdo nemají nárok.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: Potvrzoval to, že pan Babiš celou stavbu řídil a ovlivňoval a že vše se už od začátku rozjelo pod holdingem Agrofert. Mluvil také o tom, že Jana Nagyová tu dotaci vylobbovala.

Andrej Babiš o svědkovi: „Strašně moc povídá, kouří a dělá kšefty,“ řekl na adresu Jana Bareše. S tím, že svědek mluvil u soudu i o tom, o čem neměl žádné informace.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Babišova finanční ředitelka.

Petra Procházková

Finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková se nejprve kvůli nemoci omluvila, přišla tak k soudu skoro až na závěr „prvního poločasu“. Řekla, že nikdy Čapí hnízdo nevnímala jako soukromý majetek Andreje Babiše. Nevěděla prý nic o akcionářské struktuře ani o tom, že by to bylo spojeno s rodinou Andreje Babiše. Vzpomněla si však, že Agrofert pro farmu vedl účetnictví a ručil za její úvěry.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: Když někomu půjčujete veliké peníze a ještě ručíte za jeho dluh, měli byste vědět, o koho jde, a to proto, abyste si vyhodnotili riziko, že vám ty peníze vrátí. Je tedy strašně zajímavé, že Petra Procházková u soudu řekla, že neznala akcionářskou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo.

Foto: Jakub Stadler / MAFRA / Profimedia' První ředitel Čapího hnízda.

Tomáš Rak

Bývalý ředitel Čapího hnízda viděl dění kolem dotace nebo financování farmy zblízka. Odmítl vypovídat, soudce přečetl jeho výpovědi na policii. Byly dvě. První se uskutečnila v roce 2018, ve druhé o tři roky později exmanažer policii sdělil, že některé informace původně zamlčel, protože se bál o své zdraví. Podle Raka byl vlastníkem Farmy Čapí hnízdo holding Agrofert, respektive Andrej Babiš. Svědek neměl žádné důkazy, ale vycházel ze svých zjištění. „Pan Babiš mě na farmu přijímal, řídil mě.“ Kdo je akcionářem farmy, však nevěděl. „Měl jsem za to, že jediným majitelem je pan Andrej Babiš,“ zaznělo ve čtené výpovědi.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: To, co řekl na policii, je důležitá informace. Popsal, že se s panem Babišem potkával a ten ho řídil. Pro případ má tato výpověď svůj význam.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Eva Filipová přišla k soudu vypovídat dvakrát. Na chodbě se po první výpovědi nechala slyšet, že neřekla úplně všechno, co ví.

Eva Filipová a dotační úředníci

Z devíti úředníků či externích znalců, kteří na úřadu Středočeského kraje dotaci pro Čapí hnízdo řešili, zanechala v soudní síni nejvýraznější stopu Eva Filipová. I proto, že si ji soudce pozval dvakrát. Jako středočeská úřednice kontrolovala projekt Čapí hnízdo a u soudu Babiše s farmou propojila. Řekla, že dostala informaci, že Babiš by za projektem mohl stát. Podobně se vyjádřila i stavební inženýrka Ivana Havlíková, která projekt Čapí hnízdo posuzovala jako externí znalec. O spojení projektu s Andrejem Babišem a jeho rodinou prý věděla. „Nebyla to tajná informace. Na úřadě (dotačním) se to vědělo.“

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: Úředníci dotačního úřadu řekli, že věřili čestnému prohlášení, které Farma Čapí hnízdo předložila. Důležité byly ale výpovědi externích hodnotitelů, kteří uvedli, že v projektu jsou veliké nedostatky a že to dotační úřad řešil na nejvyšších místech. Nakonec byl ale dotační úřad k žadatelům vstřícný.

Andrej Babiš o svědkyni: Andrej Babiše na adresu Filipové řekl, že ho svědkyně asi nemá ráda. Po její druhé svědecké výpovědi pak mluvil o tom, že je Filipová „ze stáje pana Wagenknechta“. Mínil tím svého bývalého náměstka na Ministerstvu financí Lukáše Wagenknechta, který je nyní senátorem a stal se také jedním z největších Babišových kritiků.

Foto: Radek Nohl, Seznam Zprávy Manažer firmy IMOBA u soudu.

František Šlingr

Člen představenstva společnosti Imoba, jež nyní vlastní Čapí hnízdo, soudu řekl, že akcionáře Farmy Čapí hnízdo neznal. Podle svých slov jednal jen s advokáty Václavem Knotkem, Alexejem Bílkem nebo Gabrielou Knapovou. „Šlo o zástupce akcionářů,“ řekl Šlingr.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Bývalá hlavní účetní Agrofertu u soudu.

Věra Knobová

Bývalá hlavní účetní Agrofertu uvedla, že o majitelích Farmy Čapí hnízdo neměla informace. „Já jsem žádné takové informace nepotřebovala,“ uvedla. Stejně tak prý neslyšela o tom, že by za farmou mohl být obžalovaný Andrej Babiš.

K soudu s Andrejem Babišem přišel poslanec Jaroslav Faltýnek, dříve v kauze Čapí hnízdo také obviněný. Řekl, že je připravený svědčit a odpovídat na otázky soudu. pic.twitter.com/QaAii8WvWD — Hanuš Hanslík (@HHanslik) September 14, 2022

Jaroslav Faltýnek

Poslanec ANO Jaroslav Faltýnek v roce 2007 působil ve firmě ZZN Pelhřimov, která spadala do holdingu Agrofert a přeměnila se na akciovou společnost Farma Čapí hnízdo. Ta pak s anonymními akciemi na majitele žádala jako „malý a střední podnik“ o dotaci. Babišův dlouholetý blízký spolupracovník u soudu popřel, že by to bylo účelové. „Já to považuji za uměle vytvořenou kauzu s jediným cílem – odstranit Babiše z politiky. Já jsem o tom přesvědčen od samého začátku,“ uvedl u soudu Faltýnek, který byl v minulosti za Čapí hnízdo obviněn, ale i jeho stíhání žalobce zastavil.

V kauze Čapí hnízdo svědčil i bývalý středočeský hejtman Petr Bendl (ODS). Když úřad rozhodoval o dotaci pro farmu, žádný problém tam nezaznamenal. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/inqnUGCHBK — Marie Veselá (@MarieVeselaCRo) September 15, 2022

Petr Bendl

Poslanec ODS Petr Bendl byl v době, kdy dostala Farma Čapí hnízdo dotaci, středočeským hejtmanem a také předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. U soudu však tvrdil, že si na detaily nevzpomíná. „Je to spousta let. Dostali jsme vždy seznam projektů, které byly doporučeny,“ řekl Bendl. Dodal, že v radě neměli jinou možnost než doporučené projekty schválit.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Právnička u soudu.

Eva Havlová

Právnička Eva Havlová byla podobně jako Faltýnek u toho, když se na konci roku 2007 dceřiná firma Agrofertu ZZN Agro Pelhřimov přeměnila ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost Farma Čapí hnízdo, jejíž akcie byly anonymní. Soudu však řekla, že si na okolnosti tohoto převodu nepamatuje.

Znalci Vítězslav Hálek a Aleš Čulík

Vítězslav Hálek v kauze zpracoval několik ekonomických posudků. U soudu řekl, že Farma Čapí hnízdo nebyla schopná si ze svého provozu zajistit dostatek peněz. A fungovala tak jen díky penězům z holdingu Agrofert. „Z tabulky je patrné, že v roce 2013 byla firma předlužená a měla skončit v úpadku,“ konstatoval Hálek. Na Čapím hnízdě se objevila před jeho otevřením a po něm reklama, za kterou firmy z holdingu Agrofert zaplatily přes 280 milionů. Podle Hálka byly ceny části této reklamy výrazně nadhodnoceny.

Znalec z oboru písmoznalectví Aleš Čulík pak u soudu konstatoval, že u některých podpisů Babiše mladšího objevil částečnou shodu s podpisy jeho obžalovaného otce. Jeho posudek by měl být na žádost soudce Šotta ještě rozšířen.

Pohledem advokáta Jiřího Kučery: U pana Hálka je důležité, že potvrdil, že bez peněz Agrofertu za takzvanou reklamu by ta farma nemohla fungovat. Nebyl to malý a střední nezávislý podnik.

Andrej Babiš o svědcích: Andrej Babiš o znalci Hálkovi řekl, že je to podvodník, který dělá podivné znalecké posudky. K podpisům na smlouvách ke koupi akcií firmy Farma Čapí hnízdo pak řekl, že nic nezfalšoval. „Jednoznačně odmítám, že bych to podepsal,“ řekl.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Ladislav Kmoníček (na snímku uprostřed).

Ladislav Kmoníček

Jezdecký instruktor Ladislav Kmoníček u soudu uvedl, že práci na Farmě Čapí hnízdo, kde začal působit v roce 2010, mu nabídla Jana Nagyová. Popsal rovněž, že se tam objevoval Andrej Babiš a jeho rodina. Na dotaz soudce Šotta se vyjádřil i k objektu uprostřed areálu, kterému se říká vila. „Ve vile bydlela rodina Andreje Babiše,“ uvedl Kmoníček.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Rostislav Otřísal.

Rostislav Otřísal

Bývalý auditor společnosti Farma Čapí hnízdo uvedl, že pro Andreje Babiše a jeho firmy pracoval asi od roku 1995. Proč Farma Čapí hnízdo nebyla součástí konsolidované účetní závěrky Agrofertu, ale nevěděl. Otřísal uvedl, že v roce 2009, po prvním auditu, byl sám navštívit pražské sídlo dotačního úřadu, aby se prý ujistil, že je vše ohledně dotace v pořádku. „Chtěl jsem mít jistotu, aby mě někdo jednou neobviňoval, že jsem si to neověřoval,“ uvedl před soudem.

Foto: Jakub Stadler / MAFRA / Profimedia, Profimedia.cz Jiří Haspeklo před jednáním soudu.

Jiří Haspeklo

Letitý člen vedení Agrofertu, který se s Andrejem Babišem podle vlastních slov zná už od začátku 90. let, před soudem uvedl, že když firma IMOBA areál kolem roku 2006 kupovala, byl zde původně záměr vybudovat „vzorové zemědělské družstvo“. „K tomu jsme se rozhodli kolektivně,“ prohlásil. Neměl prý žádné informace, proč posléze došlo k převodu majetku na jiný subjekt.

Jiří Javůrek

Architekt Jiří Javůrek u soudu řekl, že návrh rekreačního komplexu si u něj objednal přímo Andrej Babiš. „Dali jsme si schůzku, sdělil mi, že něco z toho zkusí vybudovat, a co si o tom myslím,“ říká Javůrek. Babiše pak považoval v průběhu stavby za investora. To znamená i v době, kdy se u dotačního úřadu deklarovalo, že Babiš nemá s projektem nic společného (jinak by nemohla Farma Čapí hnízdo dostat dotaci pro malé a střední firmy).

Jaroslav Mikyna

Na Čapím hnízdě měl na starosti technický dozor. Ve výpovědi řekl, že při stavbě několikrát viděl i Andreje Babiše, a pak doplnil, že se tam objevila i Babišova žena Monika. „Pomáhala při výběru nějakého vybavení,“ řekl dále u soudu svědek Mikyna.

Pavel Křížek

Mezi roky 2010 až 2014 byl členem dozorčí rady společnosti Farma Čapí hnízdo a u soudu popsal, že měl v rámci stavby tohoto multifunkčního areálu na starosti několik dílčích projektů. Třeba vybudování naučné stezky. „S panem Babišem jsme se tam několikrát potkali,“ uvedl Křížek.

Jan Gavenda

Bývalý člen představenstava firmy Farma Čapí hnízdo u soudu uvedl, že neví o tom, jaké vazby měla tato společnost s holdingem Agrofert. Nevěděl prý ani o tom, zda si farma nějaké peníze půjčila, nebo kde byla pojištěná. „Příležitostným hostem na Čapím hnízdě byl pan Babiš, ale o žádné jiné jeho vazbě na farmu nevím,“ řekl Gavenda.

Ladislav Šepela

Soudní znalec Ladislav Šepela zpracovával posudek zaměřený na ocenění nemovitosti pro úvěrující banku HSBC. U soudu uvedl, že mu podklady dal bývalý šéf představenstva Josef Nenadál. Při stavbě kontroloval faktury, které měly být následně proplaceny bankou. „Jezdil jsem tam zhruba jednou za měsíc,“ uvedl s tím, že kontrolních dnů se neúčastnil. Kdo je investorem stavby, nevěděl.

Eduard Kovařík

Podnikatel uvedl, že obžalovanou Janu Nagyovou zná téměř třicet let. Pracovala několik let v jeho firmě Eutrain, kde se zaměřovala na problematiku Evropské unie. Ke kauze ohledně Čapího hnízda se tento svědek fakticky nevyjádřil.