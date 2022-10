Jak zapomnětliví bankéři s Babišem došli k Čapímu hnízdu. A nakonec před soud

Bývalý šéf české pobočky HSBC František Kopřiva byl tím, kdo Babiše s bankou propojil. Znají se už z první poloviny devadesátých let.

Seznam Zprávy mapují vztahy Andreje Babiše a lidí z banky HSBC, které trvají už léta, a následující týden by se měly v kauze Čapího hnízda opět propírat u soudu.

Pana Babiše znám někdy od 90. let, kdy jeho firmy začaly podnikat v Česku a byly klienty bank, v nichž jsem pracoval…Tato slova zazněla v září před soudem z úst Františka Kopřivy, bývalého dlouholetého generálního ředitele české pobočky banky HSBC.

Kopřivova slova o tom, že se s obžalovaným Babišem zná tak dlouho, byla nakonec možná tím informačně nejhodnotnějším, co z jeho úst zaznělo.

Ten už přes deset let žije a pracuje ve švýcarském Curychu, s médii nekomunikuje, ze soudního jednání se nakonec omluvil. I Seznam Zprávy se jej opět snažily kontaktovat, přes jeho pracovní e-mail. Bez úspěchu.

Soudce Jan Šott tak nakonec jen přečetl Gestingerovu dřívější výpověď učiněnou na policii, kde tento Kopřivův dlouholetý podřízený uvedl, že si ohledně úvěru pro Čapí hnízdo téměř nic nepamatuje. Nebyl schopen policii říct ani to, s kým o úvěru jednal.

Nicméně při zpětném pohledu se ukazuje, že jsou to právě Kopřiva a Gestinger, kdo by toho o Babišově podnikání měli v HSBC vědět ze všech nejvíce.

Nejde zdaleka jen o financování Čapího hnízda v roce 2008, ale i obchodní případy z předchozích deseti let, u nichž se HSBC s Agrofertem rovněž potkávaly.

František Kopřiva – muž, který na sklonku komunistického režimu působil ve Státní bance československé – se s Babišem blíže poznal už v první polovině 90. let. Od roku 1991 do roku 1995 působil v Citibank a měl na starosti korporátní klientelu.

Když Kopřiva v roce 1997 v Praze zakládal českou filiálku HSBC (tehdy ještě nesl finanční ústav název Midland Bank), byl to on, kdo podle zdrojů přímo z banky přivedl Babiše jako nového klienta. A právě HSBC následně začala Agrofertu financovat některé investice a akvizice. Obvykle šlo o syndikované půjčky, při nichž spojilo síly vícero peněžních domů. Úvěry v té době směřovaly do Babišem čerstvě ovládnutých chemiček.