Sedm důvodů, proč Babiš prohrál jako ještě nikdy

Šéf hnutí ANO zvolil špatné kandidáty. Ve volbách do Senátu tradičně vyhrávají tři profese, bývalí senátoři, lékaři a starostové. To se potvrdilo letos, kdy jejich příslušníci získali jednadvacet křesel ze sedmadvaceti.

Senátní volby označil Andrej Babiš za referendum o vládě, měl tedy v úmyslu otřást pozicí kabinetu Petra Fialy. Ve volebním finále se však soustředil na podporu Jany Nagyové, spoluobžalované v kauze Čapí hnízdo, která kandidovala ve volebním okrsku Jihlava . Pokud by získala senátorskou imunitu, zlepšila by tím před soudem pozici samotného Babiše. Oba zajíci však utekli, protože výsledek senátních voleb Fialovu vládu posílil a Nagyová imunitu nezískala. Pokud chtěl Babiš před prezidentskými volbami otestovat, jak může kandidát ANO v přímém souboji uspět proti zástupci liberální pravice, pak zkouška rovněž nevyšla.

Bylo to hned při prvních senátních volbách v roce 1996, kdy Ladislav Talavašek (ODS) z Ostravy získal v prvním kole 41 procent hlasů, a přesto ve druhém kole prohrál. To se už nikdy neopakovalo, dokonce se od té doby přihodilo jen čtyřikrát, že druhé kolo ztratil kandidát, který do něho šel s 35–40 procenty.