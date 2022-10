Ze 40 milionů na Babišovu prezidentskou kampaň část spolkly komunální volby

Prohlídka továrny, setkání s občany v knihovně nebo v pivovaru. To je jen stručný výčet míst, která navštíví Andrej Babiš ve středu v Ústeckém kraji v rámci prezidentské kampaně. Osobně ji tedy zahájí dva dny po oficiálním oznámení.

„Budeme navštěvovat jednotlivé regiony, chceme jet na místa, kde jsme ještě nebyli. Nejen na náměstí, ale i do uzavřených prostor. Času není moc, zůstávám poslancem, musím chodit do Sněmovny. I když v rámci změny rétoriky nebudu ten lídr opozice, jak jsem byl doposud,“ popsal Babiš v obecné rovině, jak budou jeho výjezdy vypadat.

„Je to možné,“ reagoval Babiš na doplňující otázku, jestli bude opět využívat karavan. Šéfa hnutí ANO podpoří podpisy jeho vlastní poslanci. Poté, co podpisy shromáždí, předají je Ministerstvu vnitra. Babiš si plánuje také zřídit transparentní účet, který zatím nemá. Musí si ho založit nejpozději do 8. listopadu.