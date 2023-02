Macura: Na vznik frakce ANO už nevěřím. Já dobojoval

Dva týdny po prezidentských volbách se začalo otřásat hnutí ANO. A epicentrem je Moravskoslezský kraj. Nejprve opustil předsednictvo hnutí hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. A o týden později hnutí úplně opustil ostravský primátor Tomáš Macura.

Oba se vymezili už před volbami tím, že nepodpořili stranického kandidáta, kterým byl předseda ANO Andrej Babiš, ale už v prvním kole deklarovali, že budou volit nakonec zvoleného prezidenta Petra Pavla. Za to sklidili kritiku z řad kolegů z hnutí.

Macura v pondělí večer oznámil, že hnutí ANO opouští. K dispozici dal i funkci ostravského primátora, ve které působí druhé volební období.

Do Ostravy už zamířil i volební manažer hnutí Jan Richter. Podle Macury je nyní na jeho kolegy ze zastupitelského klubu vyvíjen nátlak. „Jsou jim dělány i nějaké nabídky a spolu s tím je na ně vyvíjen nátlak, jaké by mohly být důsledky, když se požadavku nepodvolí,“ řekl Macura v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Obává se i toho, že spolu s jeho odchodem bude vedení hnutí tlačit na to, aby došlo i k zemětřesení na radnici, z jejíhož vedení by měly odejít současné vládní strany.

Situaci do Ostravy přijel řešit volební manažer ANO pan Richter. Přesvědčuje vaše kolegy, aby vás nepodpořili v primátorském křesle?

Já samozřejmě nejsem insider. Pan Richter podle všeho přijel, teď jedná s vybranými členy zastupitelského klubu. Co jim říká, se můžu jen domýšlet. Nicméně informace, které proudí z neveřejných zdrojů, hovoří o tom, že dochází k jejich ovlivňování v tom smyslu, aby klub požadoval výměnu na pozici primátora. Což mně samo o sobě nevadí. Já když jsem se rozhodl vystoupit z hnutí ANO, tak jsem věděl a počítal s tím, že to pro mě může mít i tyto následky.

A co vám tedy vadí?

Mně vadí pouze to, jestli v televizi včera večer pan (Karel) Havlíček (místopředseda ANO, pozn. redakce) řekne, že hnutí nebude v žádném případě zasahovat do situace ve městech a regionech, dneska to v Prostoru X potvrdí i paní (Alena) Schillerová (místopředsedkyně ANO, pozn. redakce), a přitom opak je pravdou. To znamená, že oba nejvyšší představitelé ANO po panu (Andreji) Babišovi bohužel lžou. Bohužel to tak musím říct. A to mě přimělo k reakci.

Od kolegů z ostravského zastupitelstva podporu stále cítíte?

V politice se věci mohou měnit ze dne na den. Nevím, co si myslí dnes. Měl jsem je svolané před několika dny, tehdy mi vyjádřili podporu, že bez ohledu na to, že jsem už nestraník, by byli rádi, kdybych v pozici primátora pokračoval. Samozřejmě se ty věci mohou nějak vyvinout. Podle mých informací jsou ti lidé různě oslovováni ze strany členů vedení hnutí. Jsou jim dělány i nějaké nabídky a spolu s tím je na ně vyvíjen nátlak, jaké by mohly být důsledky, když se tomu požadavku nepodvolí.

Podobně se dnes vyjádřil i hejtman Ivo Vondrák. Budete spolu teď koordinovat své kroky?

Já znovu říkám, že plně připouštím variantu, a jsem na ni připraven, že klub dojde k závěru, že chce nového primátora. To je naprosto v pořádku, já na té funkci nelpím. Jen bych byl rád, kdyby se ty věci odehrávaly fér a otevřeným způsobem. Proto jsem kolegy ještě pozval dnes na jednání.

Dnes večer se jich znovu zeptám, jak to vidí. Pokud budou chtít změnu, budu navrhovat, ať je to řízenou formou, ať to není ve formě nějaké noci dlouhých nožů.

Chcete v takovém případě pokračovat alespoň jako zastupitel?

To si musím ještě rozmyslet. Mandát zastupitele mám osobní a nepřenositelný. Jak s tím naložím, to se uvidí. Bude záležet, jakým způsobem se ten proces bude vyvíjet.

Jak to myslíte?

To bych možná ještě měl doplnit. Tlak ze strany vedení není jen v tom směru, aby byl odejit Macura, ale mám i informace v takovém směru, aby se situace využila ke změně koalice ve vedení města. Aby z vedení města odešly strany vládní koalice tedy ODS, TOP 09, lidovci a Piráti. Což je věc, která kdyby se uskutečnila, tak by s velkou pravděpodobností musela znamenat to, že tady bude vláda, jejíž součástí budou i antisystémové strany, především SPD, možná i KSČM. A to je něco, v čem bych měl problém zůstat v takovém klubu.

Bez nich by to v takovém případě nešlo?

Bez těch by to pravděpodobně nešlo. Záleží, jestli se jim podaří rozštěpit náš klub na dvě poloviny. Variant je více, ale je tady to riziko. Že nejde jen o osobu moji, ale může jít o větší zemětřesení na městě.

Já jsem tenhle boj už dobojoval

Už delší dobu se hovoří, že v hnutí ANO by mohla vzniknout takzvaná frakce. Nemůže tento impuls vzejít právě z Ostravy na základě současných událostí?

Já ve frakce už nevěřím, kdybych v ně věřil, tak bych tam zůstal. Já jsem se 6 let pokoušel zasazovat o to, aby hnutí ANO zůstalo věrné svým původním hodnotám – byla to středopravá strana, liberálně založená, proevropsky založená, nějakým způsobem hodnotově ukotvená.

V roce 2019, kdy jsem cítil velké ohrožení, jsme s Petrem Vokřálem z Brna uspořádali tady v Ostravě ideovou konferenci. Pan Babiš se o ní vyjádřil teď na tiskovce, že byla úplně o ničem. Ale v roce 2019, těsně po jejím skončení, řekl, že to byla nejlepší akce v historii hnutí. To máme nahrané.

Ale teď v souvislosti s prezidentskou volbou a s nulovou reflexí prohry pana Babiše a naopak vyjádřením ve smyslu, že není třeba diskutovat o nějakém programu hnutí, byla myšlenka na zopakování ideové konference zamítnuta. Naopak bylo vyhlášeno zahájení lovu voličů v řadách SPD. Já už proto na žádnou frakci nevěřím.

Vy jste z ANO už odešel, myslela jsem to ale tak, jestli ji nevytvoří třeba vaši kolegové z ostravského zastupitelského klubu.

Ať vstanou noví bojovníci, já jsem tenhle boj už dobojoval.

Nakonec, neodcházíte z ANO příliš pozdě? Před loňskými komunálnímu volbami jste koketoval s tím, že už byste nekandidoval. Nevnímáte to zpětně jako chybu, že jste neodešel a nezaložil si třeba vlastní regionální hnutí?

Pro mě není politika drogou. Jsem tam jen proto, abych byl schopen zrealizovat nějaké projekty ve městě, na kterých mi záleží. Osobně jsem velmi dlouze a těžce uvažoval, jestli mám jít vůbec do třetího období. A byli to moji kolegové, členové zastupitelského klubu, kteří mě motivovali, ať to toho napotřetí jdu.

A teď mi lidé píšou hanlivé maily, že jsem se vyšplhal po něčích zádech a chci přeskočit jinam. Já nemám žádný zájem přeskočit do jiné strany nebo si zakládat vlastní. Chtěl jsem dokončit práci, kterou tady mám, a svoji budoucnost vidím úplně mimo politiku.

Ani teď žádná nabídka odjinud nepřišla?

A tak asi bych nějaké našel, ale opravdu není to ani můj styl, ani můj záměr.