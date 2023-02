ANO jde vymetat temné kouty, upozorňuje reportérka

Hnutí ANO hledá cestu k dalším voličům poté, co jeho šéf Andrej Babiš neuspěl v prezidentských volbách. Babiš v půlce týdne ohlásil, že zůstane poslancem i předsedou strany, „hlavními tvářemi“ ANO ale má být dvojice místopředsedů Alena Schillerová a Karel Havlíček. Kam tato strategie povede? A jakou roli v ní bude mít samotný Babiš?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Proč Andrej Babiš odchází do ústraní?

Mění se, jak uvažuje šéf hnutí ANO o politice a směřování své strany?

A existují v ANO kritické hlasy, kterým by předseda naslouchal?

Andrej Babiš zůstává v čele hnutí ANO a navzdory své averzi vůči Sněmovně si nechá i post poslance. Na tiskové konferenci oznámil, že „konečně pochopil, jak to tam funguje“. „Musíte tam být, když se kliká,“ pokračoval.

Jeho setrvání ve „žvanírně“, jak sám dolní komoru Parlamentu nazývá, totiž jeho straně nese benefity. Politická reportérka Respektu Ivana Svobodová připomíná, že jako předseda ANO má ve Sněmovně přednostní právo, které se může hodit během obstrukcí. A navíc: pokud by odešel, vypadalo by to, že „nemaká“.

K jedné změně přesto dojde. Babiš se plánuje stáhnout do ústraní, z dohledu televizních kamer i novinářských dotazů, a od dubna v rámci předvolební kampaně začít objíždět republiku. „On to má rád. Je ve svém živlu, když ho tam lidé chválí. A zároveň zpovzdálí může pozorovat, jestli je ANO schopno obstát, aniž bude tím hlavním, co je na veřejnosti vidět,“ vysvětluje Svobodová.

Vyjet si pro hlasy ostatně dává smysl. V příštím roce Česko čekají hned troje volby: do krajů, Evropského parlamentu a jedné třetiny Senátu. A podle reportérky se už ukázalo, jaký směr ANO zvolí.

„Z toho by se špatně couvalo“

Babiš – a potažmo i jeho hnutí – už v prezidentské kampani začal bojovat o levicové hlasy a také o nespokojené lidi, kteří nevěří v systém a mají strach. Zabrousili tak třeba do vod SPD nebo mezi podporovatele pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrabela.

„Popravdě zašli tak daleko, že si myslím, že už by se jim velice špatně couvalo. Jdou vymetat temné kouty,“ říká Svobodová.

Foto: soukromý archiv Ivany Svobodové Reportérka Respektu Ivana Svobodová.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který často kritizuje předsedu hnutí a ve středu se dokonce vzdal postu místopředsedy, nicméně upozorňoval, že taková strategie pak může být velice nevýhodná pro případné sestavování koalice ve Sněmovně.

Sám Vondrák naznačil, že „nespokojenců“ jako on je v hnutí víc. Jenže není to zjevné. „Problém je, že je nevidíme. Ani teď, ani během té velmi agresivní kampaně. Spočítám je na jedné ruce a možná příští týden na dvou. Ale zatím to nevypadá, že by se byli schopní názorově vymezit,“ říká Svobodová.

Test nových tváří

Naopak ti, co zůstali během let loajální, se teď hřejí na výsluní. Patří mezi ně bývalí členové vládního kabinetu Andreje Babiše Alena Schillerová a Karel Havlíček, ze kterých se podle předsedy ANO stávají nové tváře strany. A z Havlíčka pak dokonce i stínový premiér.

„Cílem Babiše je znovu se dostat do vlády. A on si po cestě otestuje na Karlu Havlíčkovi, jestli to může fungovat, nebo jestli by do toho ještě šel on sám. (…) Babiš zkouší, jestli to půjde bez něj,“ říká Svobodová.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jak důležití jsou pro hnutí ANO „rebelové“ jako hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura nebo jestli se mění Babišovo uvažování o politice. Poslechněte si v přehrávači v přední části článku.

