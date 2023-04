ANO bez dozoru Babiše: Nechceme jen útočit

Poté, co se v únoru – po neúspěchu v prezidentských volbách – Andrej Babiš částečně stáhl do ústraní, hledá jeho hnutí novou podobu.

Už třeba jen to, že se uvnitř ANO živě debatuje, jestli má smysl dál pokračovat v agresivní opoziční politice, je novinka.

„Třeba ve stínové vládě to lépe funguje, jednání jsou věcnější a otevřenější,“ popisuje změnu poslanec ANO a stínový ministr zahraničí Jaroslav Bžoch. „Po prezidentských volbách procházíme vnitřní změnou a myslím, že je to dobře. Dostalo to nový náboj.“