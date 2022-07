Černochová si pozvala na ministerstvo poslance, chce řešit nákup stíhaček

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) by měla už ve středu řešit budoucnost českého armádního letectva.

Lze předpokládat, že šéfka resortu chce poslance a senátory seznámit se záměrem a doporučením armády ještě před tím, než to bude řešit vláda. Schůzka na Ministerstvu obrany má být v úterý navečer.

„Je to nešťastné, protože my poslanci nejsme zaměstnanci Ministerstva obrany, abychom – když paní ministryně pískne – za ní běželi. Pro nás je stěžejní půda Poslanecké sněmovny a paní ministryně tady dělá nestandardní věci. Měla zažádat předsedu výboru, abychom se sešli,“ říká pro Seznam Zprávy.

„Předpokládám, že se tam dozvíme, s čím půjde na vládu. Nějaké neoficiální informace už v kuloárech zaznívají, že by to měly být F-35,“ dodává.

Růžičkovu kritiku nechápe další místopředseda výboru pro obranu Josef Flek (STAN), který na resort také dorazí. „Nepochopil jsem, jak to myslí. Výbor jako takový bude 30. 8. Toto je informační schůzka pro koaliční i opoziční poslance, kdy nám bude vysvětleno, co se nese zítra na vládu. Paní ministryně udělala z vlastní iniciativy něco navíc,“ oceňuje krok Černochové.

Pozvání odmítl poslanec SPD Radovan Vích. „Tento termín mi nevyhovuje, navíc způsob svolání je velice nestandardní. Nevím, proč bychom jako poslanci, kteří kontrolují činnost vlády, měli přijít den před tím, než nám to paní ministryně oznámí. Tento způsob není možný,“ reagoval na pozvání.

Současný kabinet musí o tom, jaké stíhačky bude česká armáda používat poté, co v roce 2027 skončí pronájem gripenů, rozhodnout co nejdřív. Hraje se totiž i o čas. Čím dřív se Česko zařadí do fronty zájemců o stíhačky, tím lépe.