Stíhačky za miliardy chce vláda řešit v červenci, Švédové přišli s nabídkou

Vláda Petra Fialy (ODS) musí co nejdřív rozhodnout o tom, jaké stíhačky bude česká armáda používat poté, co skončí v roce 2027 pronájem švédských gripenů. O tuto obří zakázku za desítky miliard mají zájem Američané i Švédové.

Seveřani by mohli nabídnout modernější verzi gripenu E/F. Konkurentem jsou americké stíhačky F-35. Budoucnost českého stíhacího letectva se bude ve Strakově akademii řešit už příští měsíc. Hraje se totiž o čas, čím dřív se Česko zařadí do fronty mezi zájemce o stíhačky, tím lépe.

„Vláda by se měla budoucností nadzvukového letectva zabývat pravděpodobně v červenci. Bude to politické rozhodnutí na základě odborného doporučení armády, která možné varianty posuzuje,“ uvedla pro Seznam Zprávy ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Jasné už je, že Česko nechce pokračovat formou pronájmu, ale chce nakupovat, a to rovnou 24 stíhaček, tedy dvě letky. Ministryně nechce zatím naznačovat, na kterou stranu se kloní. Podle informací Seznam Zpráv jsou ale v lepší vyjednávací pozici Američané.

K americkým stíhačkám se kloní třeba místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Podle něj je dobře, že vláda bude o nákupu rozhodovat včas. „Ano, pořiďme pro naši armádu to nejlepší, co na trhu je. Platforma mi dává smysl, protože ji bude mít řada okolních států,“ říká Bartošek, který tímto výrokem naráží na to, že americké stíhačky má objednáno mnoho evropských států, třeba Polsko nebo Finsko.

„Je potřeba říct, co všechno to obnáší, včetně toho, co to letadlo umí, jaké komponenty koupíme, abychom dokázali využít všech schopností, které to letadlo nabízí, včetně toho, jaké parametry a požadavky budou kladeny na případné investice, které to vyvolá. To znamená, co bude nutné v případě modernizace vojenských letišť,“ dodává Bartošek.

Další koaliční partner – TOP 09 – bere nákup velmi vážně. „Bavíme se o něčem, co bude chránit nejen nás vzdušný prostor od roku 2027 několik desítek let. Je tedy zapotřebí maximální rozvahy. Pokud je mi známo, armáda zatím připravila doporučení, které nyní bude zvažováno vládou. Nerad bych předjímal její konečné rozhodnutí,“ říká poslanec a člen výboru pro obranu Marek Ženíšek (TOP 09).

Kritika opozice

Kritická je ale ohledně postupu Ministerstva obrany opozice. Hnutí ANO vadí, že se téma nákupu stíhaček za desítky miliard korun vůbec neřešilo ve Sněmovně.

„Na výboru pro obranu o tom vůbec nic nevíme. Do dnešního dne jsme žádné doporučení neprojednali, asi to bude jen politické rozhodnutí. Nemám dostatek informací, abych řekl, že to bude F-35, nebo že máme zůstat u gripenů, protože budou lacinější a nebudeme na tom ještě cvičit obsluhu. Mě spíš zaráží, že paní ministryně takové věci nebere do výboru a obchází ho,“ kritizuje postup Černochové místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO).

Poslanec Radovan Vích (SPD) by zůstal u gripenů. A to i s ohledem na finanční náročnost provozu amerických letounů. „Už se tady mluví o tom, že potřebujeme 24 letounů a nejlépe F-35. K tomu já dodávám, že když se takto rozhodne, tak to je konec modernizace pozemních sil armády a rozvoje schopností. Jedna letová hodina JAS-39 Gripen stojí přibližně 5 tisíc dolarů (117 tisíc korun), jedna letová hodina F-35 stojí 30 tisíc dolarů (704 tisíc korun). Aby to mělo nějaký smysl, tak každý pilot by měl nalétáno 150 letových hodin ročně. Přeškolení na nový typ je navíc otázkou jednoho nebo dvou let.“

I když se podle několika zdrojů Seznam Zpráv mluví o tom, že chce jít současná vláda cestou nákupu amerických stíhaček, Švédové nic nevzdávají a do poslední chvíle se snaží Česko přesvědčit, že by jejich gripeny byly dobrou volbou.

Švédská nabídka

Švédská vláda se na poslední chvíli snaží zvrátit rozhodnutí české vlády na svou stranu nabídkou přenechání stávající letky gripenů.

„Je možnost převést tato nyní pronajímaná letadla České republice v podstatě za nulových nákladů. Ony už byly v podstatě zaplaceny, je to jako s autem na leasing. Považovali bychom je v podstatě za splacené a na tomto základě bychom mohli systém spolupráce rozšířit o gripeny řady C či dále o gripeny řady E,“ řekl v rozhovoru se Seznam Zprávami velvyslanec Švédska v Česku Fredrik Jörgensen.

Švédi argumentují zejména hladkým přechodem do nové „stíhací“ éry Česka – stroje dobře znají čeští piloti, vyznají se v nich mechanici a infrastruktura je přizpůsobená jejich využívání. Za své eso v rukávu považují cenu.

„Ano, probíhá zde dramatický konkurenční boj. O této soutěživosti moc mluvit nechci, chci jen zdůraznit podstatu naší nabídky. Máme za to, že nová série gripenů E je jedno z nejlepších letadel na světě a zároveň skýtá fantastickou cenovou nabídku. V tomto s námi opravdu žádný jiný dodavatel nemůže soutěžit,“ tvrdí vyslanec švédské vlády v Česku.

Vojenský analytik Dušan Rovenský souhlasí s tím, že přechod na novější gripeny by byl pro českou armádu jednodušší.

„Pokud by se Česká republika rozhodla pro nákup gripenů, zjednodušilo by to výcvik a logistické zabezpečení. Piloti současných gripenů C/D by se nepochybně přeškolili na gripeny E/F mnohem rychleji než na zcela nový typ letounu. Stejně tak by se nemusely nakupovat nové prostředky pozemního zabezpečení, ale v podstatě by stačily ty současné. Obě tyto věci by nepochybně snížily nákupní cenu nových gripenů,“ říká Rovenský.

USA vs. Švédsko

Americké stíhačky bude mít nebo má několik evropských zemí. Jde například o Itálii, Belgii, Nizozemsko, Dánsko, Norsko a Polsko. Pokud vstoupí do NATO ještě Finsko, tak i tato země má americké stíhačky objednané.

„Typ F-35 je větší a výkonnější než gripen C/D i gripen E/F. To se samozřejmě odráží na pořizovací ceně, ale především na provozních nákladech, jež jsou vyšší než u švédského letounu. Pokud se standardně plánuje služba nových letadel na 30 let, tak jde o obrovskou finanční sumu, kterou lze pokračováním provozu gripenů ve státním rozpočtu ušetřit,“ vysvětluje vojenský analytik Rovenský.

Podle názoru dalšího vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra ale mají F-35 řadu výhod. „U F-35 se počítá, že se bude provozovat a upgradovat do roku 2070. Pokud si koupíme F-35, tak ten problém vyřešíme na 40 let dopředu. Náklady, které budou na počátku vyšší, se rozpočítají do dvojnásobného životního cyklu. F-35 bude standardní evropské letadlo.“