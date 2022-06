Souboj stíhaček. Vláda chce tentokrát nakupovat

„Pokud by se Česká republika rozhodla pro nákup gripenů, zjednodušilo by to výcvik a logistické zabezpečení. Piloti současných Gripenů C/D by se nepochybně přeškolili na Gripeny E/F mnohem rychleji než na zcela nový typ letounu. Stejně tak by se nemusely nakupovat nové prostředky pozemního zabezpečení, ale v podstatě by stačily ty současné. Obě tyto věci by nepochybně snížily nákupní cenu nových gripenů,“ říká Rovenský.