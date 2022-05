Zůstat u gripenů, nebo se domluvit s USA. Česká armáda řeší dilema

Až do roku 2027 budou armádní piloti létat se švédskými gripeny, které má Česko v pronájmu. Do té doby se musí vyřešit, co dál.

Debatu o nákupu vojenské techniky urychlila válka na Ukrajině, což si uvědomuje i vláda. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) prohlásila, že Česko chce do budoucna 24 stíhaček, tedy dvě letky.

Ministryně byla koncem dubna pracovně v USA, kde jednala se svým americkým protějškem Llyodem Austinem. Jedním z témat byla modernizace tuzemské armády a Černochová před Austinem zmínila, že vláda v bude příštích měsících rozhodovat o budoucnosti českého nadzvukového letectva.

„Chceme mít jasno dříve, než v roce 2027 skončí pronájem gripenů. Ideálně nejpozději v příštím roce. I vzhledem k celosvětové aktuální poptávce vojenské techniky a výrobním kapacitám výrobců,“ řekl posléze Seznam Zprávám mluvčí resortu obrany Jakub Fajnor.

„Gripen je letoun, který má dobrý poměr výkon a cena,“ říká k tomu pro Seznam Zprávy vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr.

„Naši piloti se dostali na vysokou úroveň, mají respekt a získali zkušenosti. Forma pronájmu se osvědčila i díky tomu, že máme velice dobře zajištěný servis, údržbu strojů ve spolupráci se švédskou stranou. Nevýhodu je, že v případě pronájmu musí Švédsko schvalovat jakékoliv nasazení za hranicemi, nejsou naše,“ pokračuje.

Zároveň by ale podle něj nebylo adekvátní vydat se cestou, kdy by si Česko letouny odkoupilo a modernizovalo.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy JAS-39 Gripen.

Podle dalšího vojenského analytika Dušana Rovenského zabere v bojových podmínkách sehranému týmu mechaniků vyzbrojení a natankování jednoho letounu pouhých 10 minut. „Primární výhoda těchto strojů je jednoduchost a provozní nenáročnost,“ vysvětluje. „Co se týče pronájmu, šlo o řešení, které si zvolila Česká republika, neboť se jednalo o nejlevnější možný způsob jejich získání.“

Technické údaje o JAS-39C Gripen

JAS-39C Gripen - je jednomístný nadzvukový bojový letoun, schopný plnit jak stíhací úkoly, tak útočit na pozemní cíle i provádět průzkumné mise. - jeho délka dosahuje 14,9 metru, rozpětí křídla je 8,4 metru, prázdná hmotnost 6,8 tuny a maximální vzletová hmotnost 14 tun. - pohonná jednotka vytváří maximální tah 80,5 kN, což stroji umožňuje letět nejvyšší rychlostí až Mach 2, tj. přes 2400 kilometrů za hodinu. - pod křídlem a trupem je celkem osm závěsníků, na něž lze umístit protletadlovou a protizemní výzbroj, respektive průzkumné a zaměřovací kontejnery. - další součást výzbroje představuje kanon Mauser BK27 ráže 27 milimetrů, umístěný v trupu společně se zásobníkem na 120 nábojů. Zdroj: vojenský analytik Dušan Rovenský

Dva možné směry

Oba se shodují, že Česko se může v budoucnu vydat v zásadě dvěma směry: buď si pořídí novější gripeny, nebo americké stíhačky. Nejvíce se mluví o strojích F-35, které jsou špičkou na trhu.

„Američané počítají s jejich modernizací a provozem do roku 2070, to by našim požadavkům vyhovovalo. Samozřejmě F-35 je dražší z hlediska pořizovacích i provozních nákladů. To letadlo ve světě nemá konkurenci v tom, co dokážou jeho systémy, systémy elektronického boje, jeho komunikační systémy. Hlavní síla letadla je informační nadvláda,“ přibližuje analytik Visingr.

Letouny F-35, na rozdíl od gripenů, jsou Spojenými státy i jinými zeměmi v rámci NATO nebo třeba Izraelem, pořizovány též z toho důvodu, že jsou certifikovány pro nesení taktických jaderných pum. Dušan Rovenský, vojenský analytik

Další výhodu spatřuje v tom, že F-35 budou mít ve výzbroji i další země NATO, například Německo či Polsko. „Důležitý faktor: pokud půjdeme cestou jaderných zbraní, tak F-35 je nutnost, protože gripen nám atomovky nosit nebude. F-35 začíná být adekvátním řešením. Další důvod: budou je mít Němci, Poláci. Budou je mít naši nejbližší spojenci. Slováci budou mít F-16 té poslední verze, která je z hlediska elektroniky a některých věcí částečně s F-35 vzdáleně příbuzná.“

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy F-35.

Dušan Rovenský pro změnu upozorňuje, že v případě využívání jiných stíhaček se musí s technikou zaškolit personál. „V případě přechodu z JAS-39 Gripen na jakýkoli jiný typ by muselo dojít ke kompletnímu přeškolení létajícího i pozemního personálu, musela by být pořízena nová nebo uzpůsobena stávající pozemní technika a také by bylo potřeba nakoupit některé druhy munice, jež v současné česká armáda nevlastní. Bez ní by totiž nešlo využít veškeré schopnosti, které typ F-35 nabízí,“ upozorňuje.

F-35 - je koncepčně modernější než F-16 i Gripen a jde o bojový stroj páté generace. - prototyp poprvé vzlétl v prosinci 2006, první sériové kusy začaly přicházet do služby americké námořní pěchoty od roku 2015, letectva od roku 2016 a námořnictva od roku 2019. - délka varianty A, určené pro letectvo, dosahuje 15,7 metru, rozpětí křídla je 11 metrů, prázdná hmotnost 13,3 tuny a maximální vzletová hmotnost 31,8 tuny. - je tedy mnohem větší a dvakrát tak těžký než Gripen. - pohonná jednotka má maximální tah 191 kN, nejvyšší rychlost letounu je asi Mach 1,6. Oproti Gripenu i F-16 má F-35 dvě vnitřní pumovnice, což snižuje možnost jeho odhalení nepřátelskými radiolokátory. - v případě potřeby se dá výzbroj zavěsit také pod křídlo, na šestici závěsníků. Pod trupem je možnost nést pouzdro s čtyřhlavňovým kanonem ráže 25 mm GAU-22 a 180 kusy munice. Zdroj: vojenský analytik Dušan Rovenský

Již zmíněné F-16 nemá podle Visingra cenu pořizovat. „F-16 je úžasný letoun. Dokázal toho mnoho, esteticky se mi líbí. Základ konstrukce vznikl v 70. letech 20. století a vykázal neuvěřitelný modernizační potenciál. Ještě dnes jsou poslední varianty F-16 konkurenceschopné, ale v roce 2050 to bude vhodné leda pro zemi třetího světa,“ vysvětluje důvody, proč podle něj nejde pro českou armádu o vhodný nákup.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy F-16.