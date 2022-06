Černochová: Lidem pomáháme, ale kritika naší komunikace je oprávněná

„Hlavím úkolem čerstvého náčelníka generálního štábu Karla Řehky bude změnit myšlení v armádě, aby se dokázala připravit na nové hrozby,“ říká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

První nová technika – tanky z Německa – by mohla dorazit už tento rok. V létě podle ministryně vláda také rozhodne, jaké stíhačky bude nakupovat. „My stojíme ve frontě za několika dalšími žadateli o vojenský materiál. Takže teď třeba budou debaty i o tom, že budeme poskytovat vyšší zálohy, abychom se v té frontě dostali někam dopředu,“ říká Černochová.

A přidává i slova kritiky na adresu vlastní vlády, která podle ní musí mnohem lépe vysvětlovat lidem své kroky.

Česká vláda zatím poskytla Ukrajině napadené Ruskem vojenský materiál za více než 3,5 miliardy korun. Jak budou pokračovat dodávky vojenského materiálu?

Prakticky každou vládu dáváme nějaký materiál ke schválení. Hodnota naší pomoci se pravidelně zvyšuje, zejména se jedná o materiál, který prohlásíme za nepotřebný majetek. Mohu vám prozradit, že do středeční vlády budu předkládat materiál, který se bude týkat prostředků protichemické ochrany. Hodnota materiálu se pohybuje kolem 8 milionů korun. Dokud konflikt na Ukrajině neskončí, Česká republika musí stejně jako ostatní země Ukrajině pomáhat.

Objevily se zprávy, že byla na Ukrajině část vojenské techniky dodané Českem zničena. Je to pravda?

Technika se ve válce ničí celkem běžně. Informace někdy částečně hraničí s dezinformacemi a je to i taktika protistrany. Já nemám žádnou informaci o tom, že by nějaká konkrétní dodaná technika na Ukrajinu byla teď v posledních týdnech zničena nebo poškozena. S výjimkou některých věcí, které tam ale možná dodávaly české firmy, ne Ministerstvo obrany.

My se snažíme Ukrajincům pomoci i v obnově techniky. Česká republika byla první zemí, kterou Ukrajina oslovila, jestli by tuto techniku pomohla znovu repasovat, obnovovat. To tady probíhá už nějaký měsíc. Víc se k tom nechci vyjadřovat.

Jak to bude s tanky Leopard z Německa. Kdy je Česko dostane a v jakém množství?

Měli bychom jich dostat 15, jde o Leopardy model 2A4. Teď tým Ministerstva obrany jedná s německou stranou o tom, že bychom snad během letošního roku dostali už nějaké kusy, abychom mohli začít výcvik. Jsou to už modernější tanky, tak mají těžší pancéřování, jsou jako takové těžší. Takže se musí řešit i infrastruktura. Dostaneme i náhradní díly a munici, dodá nám je německý obranný průmysl. První tank by měl být dodán do šesti měsíců od podpisu smlouvy, o té se jedná.

Řeší se, jaké stíhačky nahradí současné Gripeny, které má Česko v pronájmu. Kloníte se k tomu, aby se pořídily novější Gripeny, nebo se koupily americké stíhačky, například F-35?

Vojenská technika prostě je drahá, bude ještě dražší i vzhledem k tomu, co se kolem nás děje. Toto rozhodnutí na základě vojenského doporučení musí být výsostně politické. To rozhodnutí, věřím, by mělo být v letních měsících. Pokud se kolegové ministři rozhodnou, že půjdeme námi navrhovanou cestou, pevně věřím, že nejpozději v roce 2029, kdy nám dobíhají smlouvy na Gripeny, budeme mít konkrétní stíhací letouny. Teď nebudu říkat jaké. Každopádně si myslím, že bychom měli jít cestou nákupu než pronájmu.

V návrhu na vládě tedy bude už konkrétní typ stíhaček?

Ano.

Váš resort by mohl dostat podle předběžného pracovního návrhu státního rozpočtu na příští rok o téměř 21 miliard korun více než letos. Co s těmi penězi plánujete?

Pro mě je nejdůležitější, abychom měli možnost finanční prostředky utratit smysluplně a modernizovat naši armádu. Něco jiného je žádat o peníze, abychom je v rozpočtu měli, a pak na konci rozpočtového roku říct: „Sorry, my jsme je neutratili, protože nemáme za co.“ My teď sice máme za co, víme za co, ale dodavatelé se zpožďují, předtím kvůli covidu, teď kvůli válce.

My stojíme ve frontě za několika dalšími žadateli o vojenský materiál. Všichni zbrojí, válka ukázala, že na obranu země nemůže rezignovat nikdo, kdo si v minulosti myslel, že od konce studené války žádný konflikt nehrozí a že žijeme v absolutním pocitu bezpečí a míru. Takže teď třeba budou debaty i o tom, že budeme poskytovat vyšší zálohy, abychom se v té frontě dostali někam dopředu.

Co očekáváte od nového náčelníka generálního štábu Karla Řehky, který ve funkci vystřídá Aleše Opatu?

Musíme se připravovat na současné války, ne na ty minulé. Plně důvěřuji panu Řehkovi, on je mimochodem jediný ze současných generálů, který má zkušenost s velením divize. Bude dobrým velitelem, kdybych mu nevěřila, tak bych ho nevybrala. Každopádně teď před Karlem Řehkou bude stát, aby si kolem sebe vytvořil tým. Budeme se snažit udělat obrovský kus práce v modernizaci, snažit se změnit myšlení v armádě.

Jak probíhalo jednání s panem prezidentem ohledně nového náčelníka generálního štábu? První váš návrh nepřijal a musela jste přijít s novým návrhem.

Pan prezident je politik, já jsem politik, probíhaly mezi námi – použiju moderní slovo – negociace ohledně nějakých nominantů. Dohodli jsme se na Karlu Řehkovi, tím bych to uzavřela. Pan prezident ocenil Karla Řehku za jeho bojové nasazení z Afghánistánu, pan prezident je názoru, že jsme se neměli stahovat z Afghánistánu, já jsem stejného názoru.

Prezidentská kampaň běží. Koalice Spolu kandidáta zatím nepředstavila. Chcete jít cestou stranického kandidáta, nebo podpořit nezávislého?

Budu k vám upřímná, já opravdu nevím. Moji kolegové z vedení ODS i koalice Spolu intenzivně jednají, ale k žádnému rozhodnutí teď ještě nedošli. Myslím si, že se dělají i průzkumy popularity jednotlivých osobností a asi na základě toho se poté budeme rozhodovat, koho bychom nasadili a jestli by byla shoda v rámci trojkoalice nebo pětikoalice.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil plánuje oznámit termín prezidentské volby v srpnu. Netlačí vás už čas?

Andrej Babiš to oznámí až na konci roku a myslím, že je to nějaká taktika, která je daná asi tím, že neví, kdo proti němu bude stát. Stejná taktika by měla být i na naší straně, když budeme stavět protikandidáta. Určitě by to měl být někdo, kdo je veřejnosti znám, aby si lidé nemuseli hledat, co ten člověk vlastně dělá. Tento handicap by se podle mě nedal dohnat.

Vás zatím nikdo nepřemlouval, abyste kandidovala na Hrad?

Držím se hesla „dělej, co umíš s tím, co máš, tam, kde jsi“. Držela jsem tohoto hesla jako starostka Prahy 2, se stejným přístupem se snažím fungovat tady na resortu Ministerstva obrany. Je tady práce ne jako na kostele, ale jak na katedrále. Moje úloha a práce je provést armádu modernizací, provést ozbrojené síly novým směřováním naší obranyschopnosti za nových výzev a situací, kdy v bezprostřední blízkosti naší země probíhá válka.

Jak hodnotíte jako členka vlády situaci, kdy Čechy trápí inflace, drahé pohonné hmoty, zboží a služby. Vláda schválila jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na dítě. Je to dostatečná pomoc lidem? A jak budete pokračovat?