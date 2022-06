Černochová hájila budoucího šéfa armády. Nebude mít autoritu, zní z opozice

„V armádě jsem strávil 31 let. Přiznám se, že jsem takový výběr na nejvyšší funkci nezažil, je to proti všem zvyklostem. Dosavadní průběh služební kariéry nezaručuje schopnosti řídit obranu našeho státu, nemá a nebude mít autoritu. Je mu 47 let, co s ním budete, paní ministryně, dělat za 5 let, když nic výš není, co tomu budou říkat naši zahraniční partneři NATO? Budete ho paní ministryně navrhovat každý rok na povýšení? Je to celé špatně,“ kritizoval výběr vlády nového šéfa české armády opoziční poslanec.