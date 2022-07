Výrobce stíhaček F-35: Přesnou cenu je těžké říct, záleží na dohodě

V Česku se v posledních týdnech velmi intenzivně diskutuje o tom, zda by armáda měla i nadále využívat švédské stíhačky gripen, nebo přejít na americké F-35. Vláda Petra Fialy (ODS) by měla toto zásadní téma řešit už tento měsíc.

Argumenty, které v souvislosti se zakázkou zaznívají od švédské firmy Saab, jsou známy. Nyní svůj pohled na nákup za desítky miliard korun nabízejí Američané.

Viceprezident americké společnosti Lockheed Martin Randy Howard v exkluzivním rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, proč by si Česko mělo pořídit právě F-35. Výhod zmiňuje hned několik, jednou z nich je, že je bude mít řada dalších států v Evropě.

„Pilot dostane informace, které neumí podat žádný jiný letoun na celé planetě. Pro letoun v tomto neexistuje žádný protivník. Co se týče dat, tak bych jen dodal, že letouny F-35 si už vybralo devět zemí NATO, takže jako jedna ze zemí NATO by Česká republika měla absolutní prospěch z létání na společné platformě s partnery,“ vypočítává Howard.

Česká vláda musí rozhodnout, jaké stíhačky bude používat po roce 2027. Proč by si česká armáda měla v budoucnu používat F-35?

Investice do stíhaček je strategická. Neděláte to jen proto, že chcete mít stíhačku, ale z důvodu, že čelíte určitým hrozbám. Tyto hrozby jsou pokročilé, mění se, vyvíjejí se a hrozby, které vidíme dnes nejsou ty samé, kterým můžeme čelit za pět, deset, patnáct nebo dokonce čtyřicet až padesát let.

Stíhačka F-35 je pro tyto hrozby navržená a právě proto, že se hrozby budou měnit, je nutné taky měnit strategie.

Upřímně, neexistuje žádný jiný letoun na Zemi, který by F-35 mohl aktuálně konkurovat. Už dnes mají stíhačky F-35 partneři v NATO. Schopnost sdílet aktualizace, informace a integrovat nové technologie je v celé této skupině pro Českou republiku významnou výhodou. Co se týče letounů F-35, tak se můžeme bavit o jejich schopnostech. Určitě je vám známá třeba jejich pokroková technologie, pokrokový tvar a senzory, které z nich dělají letouny páté generace.

Stíhačka má schopnost mít nejlepší možnou znalost prostoru kolem vás. To zajišťují pokročilé senzory, síťové propojení, takže můžeme pracovat s informacemi v reálném čase. To vše je ještě umocněno tím, že letoun je pro ostatní systémy hůře zachytitelný. Musíte si také uvědomit, že ten přínos je významný nejenom dnes, ale také za dvacet, třicet, čtyřicet a padesát let.

Co musí Česko udělat pro to, aby se nákup F-35 mohl uskutečnit? Bude potřeba kompletně předělat letecké základny, zaškolit piloty?

Dobrá zpráva je, že americká vláda spolu s Lockheed Martin už na tomto nějakou dobu pracuje. Bavíme o 35 základnách po celém světě, které jsme zřídili. Bavíme se o téměř 1 700 pilotech a více než 12 000 údržbářů, které Lockheed Martin spolu s partnerskými zeměmi zaškolil. Máme velmi dobrý proces k trénování údržbářů, zaškolení pilotů, takže jsem velmi sebejistý v tom, že budeme moci úspěšně spustit operaci F-35 pro Českou republiku, pokud se pro naše letouny rozhodnete.

Česká armáda nyní používá švédské gripeny. Můžete mi tedy vysvětlit, proč jsou letouny F-35 lepší?

Je to trochu otázka designu, struktury a moderních technologií, které s F-35 přicházejí. Je to o tvaru, designu, který odráží radarovou energii, najdete tu také materiál, který je navržený, aby pohltil radarovou energii. Je to také umístěním motoru a celkovými křivkami letounu, takže je vlastně v každém směru navržen tak, aby maximalizoval ochranu zbraní a nádrže. Když si představíte letoun F-16, tak ten měl nádrž, stejně jako zbraně, zachycenou na vnější straně letounu a odrážel tak radarovou energii zpět do zdroje.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy Americká stíhačka F-35.

U letounu F-35 jsme všechny tyto komponenty usadili dovnitř, takže je to velmi čistý design. Je velice obtížně zachytitelný a díky tomu můžete cíl lépe zaměřit a udržet bez rizika toho, že budete odhaleni. Poskytuje tak možnost být v bližším kontaktu a přesto je schopný sbírat data, která sdílí do celé sítě. A toto je budoucnost sdílení dat, což je budoucnost boje.

Celkový design s jedinečnými senzory z něj dělají nejlepší bojový letoun na světě a systém varovných senzorů dává pilotovi možnost vidět svět okolo sebe jak ve dne, tak v noci. Pilot dostane informace, které neumí podat žádný jiný letoun na celé planetě. Pro letoun v tomto neexistuje žádný protivník. Co se týče dat, tak bych jen dodal, že letouny F-35 si už vybralo devět zemí NATO, takže jako jedna ze zemí NATO by Česká republika měla absolutní prospěch z létání na společné platformě s partnery z NATO.

Myslíte si tedy, že by byla výhoda, kdyby letouny F-35 měla spousta evropských zemí včetně Česka?

Myslím si, že síla NATO je pro svět rozhodující. A jelikož NATO stojí spolu na společné platformě, z mého pohledu tak dělá ze světa bezpečnější místo, což je bezesporu dobré jak pro NATO, tak pro Západ.

Je možné mi říci cenu letounu F-35, nebo je to tajemství?

Určitě to není tajemství, ale je těžké vám říct přesnou cenu. Lockheed Martin cenu za jednotku určenou má, ale vždy se jedná o dohodu mezi jednotlivými vládami. Pokud si někdo F-35 vybere, obě vlády si spolu sednou a Lockheed Martin spolu s dalšími dodavateli se samozřejmě těchto hovorů také účastní.

My jim asistujeme s vyřízením jednotlivých požadavků, s určením počtu kusů, s doručením a tak dále. Je tu celá řada požadavků, které musí být upřesněny předtím, než se dostaneme ke konečné ceně.

Ale řeknu to takto. Minulý rok si hned čtyři země pomocí transparentního výběrového řízení postupně vybraly tyto letouny. Nejprve si minulé léto vybralo letouny Švýcarsko, poté následovalo Finsko, to bylo v prosinci, pak Německo a nakonec Kanada.

Všechny tyto země si udělaly velice podrobné analýzy, co se týče benefitů a silných stránek všech zajímavých letounů a ve všech případech přišly a prohlásily, že letoun F-35 zdaleka není jen velice schopný letoun, který udrží náš vzdušný prostor v bezpečí a ochrání naše obyvatele na dalších čtyřicet, padesát let, ale také je to jeden z nejvíce cenově dostupných letounů.

A opět se vrátím k ekonomice. Je to letoun páté generace za cenu letounu čtvrté generace. A když budou letouny F-35 stále populárnější, budou se dostávat do dalších částí světa a poroste dodavatelská základna, provozní náklady se začnou zmenšovat, což dle mého názoru mělo s letouny čtvrté generace opačný směr. To už tu v historii bylo, že čím méně jde do výroby letadel, tím dražší se stane jejich podpora a údržba.

Pokud by Česká republika chtěla koupit 24 letounů, byla by vaše společnost schopná doručit je včas?

Je důležité si uvědomit, že časový plán dodávek záleží na požadavcích, které budou předmětem konverzací, které budou řešit vlády jednotlivých zemí. My máme dobrou kapacitu produkce, momentálně jsme tento rok schopni doručit mezi 148 a 153 letouny, takže jich zvládáme vyrobit mezi 12 a 13 každý měsíc. Znovu opakuji: česká a americká vláda by se musely domluvit na požadavcích, které bychom poté museli splnit.

Švédské Gripeny E/F – letoun JAS-39E/F Gripen byl poprvé veřejně představen v květnu 2016, ještě pod komerčním označením Gripen NG. Jde v řadě aspektů o zcela přepracovaný Gripen C/D, zavedený v českém letectvu. Oproti verzím C/D využívá Gripen E modernější technologie, novější avionické systémy, senzory a zbraně, které mu zajišťují schopnost působit proti všem současným vzdušným, pozemním i námořním cílům, stejně jako proti předpokládaným budoucím hrozbám. – Gripeny E/F mají oproti variantám Gripen C/D větší rozměry a i vylepšené letové výkony – délka verze E dosahuje 15,2 metru, dvoumístná verze F je o 70 centimetrů delší. Rozpětí křídla je 8,6 metru, prázdná hmotnost dosahuje 8 tun a maximální vzletová hmotnost 16,5 tun. Pohonná jednotka vytváří maximální tah 98 kN, což stroji umožňuje letět nejvyšší rychlostí až Mach 2, tj. přes 2 400 kilometrů za hodinu. Zvětšení rozměrů a hmotnosti je způsobené, mimo jiného, zvětšením nesené zásoby paliva. Zatímco Gripen C/D měl dolet s podvěšenou výzbrojí okolo 800 km, nový Gripen E/F dokáže doletět bez tankování ve vzduchu až 1 500 km daleko. Pod křídlem a trupem je celkem 10 závěsníků, na něž lze umístit protiletadlovou a protizemní výzbroj, respektive průzkumné a zaměřovací kontejnery. Další součást výzbroje představuje kanon Mauser BK27 ráže 27 milimetrů, umístěný v trupu společně se zásobníkem na 120 nábojů. U varianty Gripen F není kanon nainstalován. – pokud by se Česká republika rozhodla pro nákup Gripenů, zjednodušilo by to výcvik a logistické zabezpečení. Piloti současných Gripenů C/D by se nepochybně přeškolili na Gripeny E/F mnohem rychleji než na zcela nový typ letounu. Stejně tak by se nemusely nakupovat nové prostředky pozemního zabezpečení, ale v podstatě by stačily ty současné. Obě tyto věci by nepochybně snížily nákupní cenu nových Gripenů. Zdroj: vojenský analytik Dušan Rovenský

Je možné mi říct, zda už vaše společnost s českou vládou jedná?

Jednání jako taková se povedou mezi vládami a Lockheed Martin jim bude asistovat. A pokud budeme mít štěstí a budeme vybráni, vyhrneme si rukávy a k těmto jednáním se přidáme. Dobrá zpráva je, že americká vláda spolu s Lockheed Martinem ví, jak to udělat. A jak jsem řekl: během minulého roku si Švýcarsko, Finsko, Kanada a Německo spolu s dalšími státy naše letouny vybraly.