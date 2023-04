Další návrh na snížení platů politiků. Piráti chtějí ubrat ze základu čtyři procenta

Představili ho Piráti, kteří chtějí poslancům a senátorům trvale snížit základ pro výpočet platů o čtyři procenta. Do budoucna by chtěli mírně krátit i valorizace platů soudců a mimo hru nejsou ani platy manažerů státních firem.

Návrh by podle nich mohl začít platit od 1. července v rámci dalších vládních úsporných balíčků. Jediní, komu by měly zůstat platy stejné, jsou ministři. „Členů vlády je jen 18, tudíž by úspora nebyla zásadní. Zároveň jde o zodpovědnou funkci,“ uvedl předseda pirátského klubu Jakub Michálek. Roční úsporu odhaduje na půl miliardy korun.

Bonusy ve veřejných organizacích podle návrhu nebudou navázané na objem tržeb v situaci, kdy to nemá se zásluhami nic společného. „A naopak lidi drahé ceny energií poškozují. Toto by měl stát prosadit jako většinový vlastník a menšinoví vlastníci zatleskají, protože dostanou vyšší dividendu,“ uvedl Michálek. Narážel tím na rekordní zisky ČEZ, které vznikly v důsledku vysokých cen energií.

U soudců a státních zastupitelů by se plat nesnižoval, ale návrh počítá se čtyřprocentním snížením budoucího růstu. Michálek navrhuje koeficienty u soudců krajského soudu snížit o 0,02 a u vrchních soudů o 0,04 s náběhem podle stejného pravidla. „Už dnes mají soudní funkcionáři velmi hezké platy. To je správně, protože je to součást nezávislosti soudce, ale na druhé straně sami soudci na to upozorňují, že na důstojnou mzdu pro justiční personál stát nemá, což je špatně,“ vysvětlil.