Přehledně: Jak rostly platy politiků ve srovnání s důchody a mzdami

V průběhu posledních let ovšem politici do systému několikrát zasáhli, když platy mrazili, nebo alespoň zpomalovali jejich růst. Ve výsledku tak například penze nebo průměrné mzdy stoupaly rychleji než platy ústavních činitelů.

Hádky o platy poslanců jsou přitom ve Sněmovně hotový evergreen. „Z hlediska státního rozpočtu to žádný zvláštní dopad nemá, ale je to atraktivní instrument. A to jak pro opozici, když se potřebuje zviditelnit, tak pro vládu, když potřebuje něco zamaskovat,“ komentuje to politolog Lukáš Jelínek.