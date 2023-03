Pojďme o výši platů jednat, říkají vládní politici po sprše od Pavla

„Jsem přesvědčen o tom, že v této tíživé době není možné na jednu stranu snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat růst platů ústavních činitelů,“ řekl Pavel poté, co oznámil, že podepíše vládní novelu, která sníží valorizaci penzí.

Zároveň s politiky by se zmrazily platy také soudcům a státním zástupcům. Řešit platy ústavních činitelů chce především opozice, jednání ale připouštějí i lidé z vládního tábora.

Opozice navrhuje další stopku na pět let jako výraz solidarity s občany v krizi. „Zmrazit v této náročné době politikům platy je symbolické. Pokud vláda hlásí, že se mají všichni uskromnit, nemůže si sama přidávat,“ nechal se slyšet místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

„Ve STAN jsme se už před schůzí, na níž se bod měl projednávat, shodli, že takový krok pro nás není tabu. Chceme ale, aby nebyl jen populistickým výkřikem do tmy, ale součástí systematických opatření, která mají stabilizovat veřejné finance, tedy souboru opatření v oblasti úspor, daní a daňových výjimek,“ popsal Rakušan.

„Jak už jsem říkal tuto neděli, určitě něco bude v diskuzi o konsolidaci veřejných rozpočtů. Jenom zmrazení pokládám za nejhorší způsob provedení. A to právě proto, že když se pak zase rozmrazí, je skok nahoru příliš velký,“ prohlásil šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Lidovecký předseda Jurečka zase připomněl, že automatické zvyšování platů v návaznosti na průměrnou mzdu bylo z toho důvodu, aby už politici nemuseli rozhodovat sami o sobě. „Takto jsme to nastavili a řekli, že už do toho nebudeme sahat,“ vysvětluje Jurečka.

„Je to jako když mluvíme do dubu. Chápu, že jde jen o časově omezené zmrazení, ale ať platy zase rostou až v době růstu. Budeme to otevírat stále,“ slíbil Havlíček.