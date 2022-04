Fiala u Zemana lobboval za Koudelku. Nepomohlo to

Prezident Miloš Zeman již posedmé dostal na stůl návrh na povýšení ředitele BIS Michala Koudelky do generálské hodnosti. I tento pokus však, stejně jako minulých šest, skončil nezdarem.

A to i přesto, že premiér Petr Fiala (ODS) s prezidentem o návrhu na jejich poslední schůzce hovořil. „Pan premiér vysvětloval, proč k tomu vláda přistoupila,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí vlády Václav Smolka.

Asi nejlepší vztahy s prezidentem Zemanem má ve vládě ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). I on se s hlavou státu setkává na pravidelných schůzkách. Naposledy spolu hovořili minulý týden při jednání prezidentova expertního týmu. Bylo to několik dnů poté, co vláda oznámila, že opět navrhne Koudelkovo povýšení.