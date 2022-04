Další pokus. Vláda navrhne povýšení Koudelky na generála

Prezident Miloš Zeman bude opět posuzovat návrh na povýšení ředitele BIS Michala Koudelky. Vláda na svém výjezdním zasedání na zámku Štiřín odsouhlasila záměr povýšit Koudelku do hodnosti generála.

Seznam Zprávám to potvrdily dva důvěryhodné zdroje, později to potvrdil premiér Petr Fiala. Lze ale očekávat, že vládní návrh narazí opět na Hradě. Zeman začátkem roku zopakoval, že pokud by Koudelkovo povýšení vláda navrhla, bude znovu proti.