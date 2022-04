Vlevo dole: Ceny rostou a Fialova vláda mlčením vyklízí prostor populistům

Jak vláda Petra Fialy zvládá bezprecedentní situaci prudkého růstu cen, kdy se domácnosti potýkají s poklesem reálných příjmů a vážně hrozí, že se i část střední třídy propadne do chudoby? To je téma aktuální epizody politického podcastu Vlevo dole.

„Kabinet by měl být víc aktivní a opakovaně uklidňovat lidi, že si s tím ví rady, že je to přechodný stav, musíme to rok vydržet, zvládneme to. To se ale kvůli známé komunikační střídmosti Fialova kabinetu moc neděje, takže lidé brzo propadnou dojmu, že ministři pro ně nic nedělají,“ míní Václav Dolejší.