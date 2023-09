Glosa: Boj za lidská práva i popravy gayů. Účel světí prostředky

Zdá se vám absurdní, že zveme do Česka debatovat o lidských právech někoho, kdo k nim zjevně nemá žádnou úctu? Ne tak poslankyni Evě Decroix (ODS), která summit Meziparlamentní aliance pro Čínu (IPAC) spolupořádala.

Jinými slovy, účel světí prostředky. A když řešíme Čínu, nebudeme si to přece komplikovat nějakými ugandskými homosexuály. Až budeme pořádat konferenci o postavení LGBT+ lidí v Africe, můžeme pro změnu pozvat dozorce z čínského koncentračního tábora pro Ujgury.

Ano, diplomacie si často žádá vést jednání i s lidmi, jejichž názory nám úplně nevoní. Někde by ale měla být hranice, kde dáme jasně najevo, že tohle už je příliš. Ta hranice nemusí být vždycky úplně ostrá. Ale asi cítíme, že zabíjení lidí pro jejich homosexuální orientaci je zcela jasně za ní.

Poslankyni Decroix nikdo nepodezírá, že by snad s Akellovou v této věci souhlasila. Ale opravdu je nutné bagatelizovat téma tímto způsobem? „Vy se ptáte mne, jestli mi vadí, že některý člen IPAC zastává anti-LGBT postoje? Vadí,“ píše Decroix.

Ale ne, na to se vás fakt neptáme, paní poslankyně. Ptáme se, jestli vám vadí jednat s někým, kdo aktivně prosazuje smrt pro sexuální menšiny. Protože přesně to Lucy Akellová dělá. Nenalakujete to narůžovo tím, že budete používat eufemismy jako „anti-LGBT postoje“.