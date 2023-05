„Jsme pro EU, ale…“ Havlíček vysvětluje nové ideologické směřování ANO

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek vystoupí jako jeden z řečníků konzervativně-národovecké konference CPAC Hungary pořádané jeho přítelem, maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Babiš vystoupí v panelu nazvaném „No Woke Zone“(ve zkratce znamená slovo woke silnou politickou korektnost ve smyslu zastávání se znevýhodněných, upozorňování na jejich diskriminaci atd., pozn. red.).

Podle politologů tím jen dokončuje změnu směru hnutí ANO, které se nyní přesouvá směrem k boji o více konzervativní voliče, zejména ve smyslu národovectví.

Otočení kormidla směrem ke konzervativismu v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje místopředseda hnutí Karel Havlíček. „Dnes se svět zásadním způsobem rozděluje na progresivistické a na umírněnější, více konzervativní směry. Škatulkování na nalevo a napravo už není ideální,“ říká.

V rozhovoru hovoří o ukotvení ANO na poli evropské politiky, ale i o tom, koho by hnutí příští rok na jaře rádo do Evropy vyslalo.

Jak jste dospěli k tomu, že hnutí ANO nyní bude konzervativní stranou?

My jsme liberální konzervativci. To je terminus technicus. Do značné míry odpovídá tomu, jak se v posledních letech profilujeme. To znamená - jsme tržně orientovaní, podporujeme tržní prostředí, ale s určitou sociální záklopkou. Dal bych příklad rodinné firmy, nejsme ten typický korporativismus. Ale ani ne to socialistické přerozdělování.

Vysvětlete mi to detailněji…

Jsme orientovaní na rodinu, jsme zastánci rozumné ekologizace, to znamená ne zbrklých zelených kroků, které dnes dělá EU. Jsme zastánci toho, že by se měla posilovat soběstačnost, a nebojíme se říct i národní soběstačnost. Nespoléhat jen na globální řešení. Jakkoliv chápeme, že ty souvztažnosti tam jsou a není možné se z toho úplně vyháknout.

Takže euroskepticismus?

Jsme pro EU, jednoznačně. Ale pro EU tak, že jsme připraveni být dostatečně kritičtí v tom, co se tam odehrává. Nejsme jenom ti kývači, zejména v posledních měsících, jejich ekologických výplodů. Na což třeba naskočila současná vláda, která je podle našeho názoru silně progresivistická.

Takže když se na to podíváte, i do těch různých definic, tak liberální konzervativismus k nám sedí asi nejvíc. Do značné míry my jsme catch all party, to je pravda. Ano, jsme rozkročeni. Díváme se o něco méně na svět tím pravicově-levicovým pohledem. Spíš jsme dnes zastánci toho, že tradiční levice-pravice lidi už tolik nerozděluje.

Myslíte?

Ono když se podíváte do historie, tak na levici a pravici jinak pohlíželi v době francouzské revoluce, jinak v době nacionalistických hnutí a jinak v době socialismu. Dnes se svět zásadním způsobem rozděluje na progresivistické a na umírněnější, více konzervativní směry. A tam my se řadíme. Ale máme tam ty prvky liberálního smýšlení. To znamená zejména v tržním hospodaření.

Ze strany vašeho předsedy je ale silné i přilnutí k Viktoru Orbánovi, který se neprofiluje příliš liberálně. Měli byste se inspirovat i jím?

Já myslím, že zbytečně nálepkujete. Orbán je sebevědomým premiérem EU, vyhrál tam několikery volby. Má tam silné postavení. Ale to neznamená, že my vzhlížíme k Orbánovi…

Putin také vyhrál několikery volby…

Ale já tím chci říct, že Orbán je součástí EU, Putin není součástí EU. A Maďarsko je země, která k nám měla vždycky blízko. Jsme ve středu Evropy, země se velikostně přibližuje ČR. Ale když jsme třeba u Babiše, tak má velmi dobrý vztah i s (Emmanuelem) Macronem. Má velmi dobrý vztah s premiérem Lucemburska, osobní, jsou přátelé. A vy stále skloňujete toho Orbána.

Tak samozřejmě, ano, Maďarsko je země, která je ve střední Evropě, a my jsme logicky ve V4 s ní spolupracovali možná více než s ostatními, jako spolupracujeme třeba se Slováky. Takže v tom nehledejte nic podstatně mimořádného.

Europarlament? Nebudeme tahat žolíky

Příští rok se budou rozdávat karty na evropském politickém hřišti, které je trochu jiné než to české. Opět použiju to slovo: přilnutí k Orbánovi vám už dělá problémy ve vaší evropské frakci. Budete ji kvůli tomu opouštět a hledat si jinou? Takovou, která bude více sedět vašemu liberálnímu konzervatismu?

Vůbec ne. Nadále spolupracujeme bez problémů. Já jsem jako předseda stínové vlády v kontaktu s oběma předsedy. Myslím si, že máme dobrý vztah, teď tam dokonce náš poslanec (Jaroslav) Bžoch bude kandidovat na jednoho z viceprezidentů. Tak uvidíme, jak to dopadne.

To fakt není o škatulkování, je to o tom, jak se profilujeme a jestli jsme pro EU, nebo proti. A my říkáme, že jsme pro EU. Ale stejně tak říkáme, že jsme na určité křižovatce. Není možné, aby EU dnes pokračovala v zeleném blouznění, protože to rozevírá sociální nůžky neuvěřitelným způsobem. Ale současně to strašně znevýhodňuje evropské firmy. Chceme, aby se Evropa vrátila zpátky tam, kde má být, a aby byla schopna být nejen z pohledu bezpečnostního stabilní částí světa, ale aby i ekonomicky posilovala.

Bude vaše nové ukotvení mít vliv i na výběr tváří, které za vás budou kandidovat do Evropského parlamentu? Když se podívám třeba na vaši europoslankyni Ditu Charanzovou, tak ta je svým smýšlením už úplně jinde, než kam teď ANO doputovalo…

No a to je právě to. Musíte se dívat na to, že tam dnes máme šest lidí. De facto vlastně pět, protože paní (Radka) Maxová už není na naší lodi delší dobu. A my jsme catch all. My v tomto nikoho nenálepkujeme, nikomu nevyčítáme, jestli je více konzervativnější, nebo více liberálně-konzervativnější.

Když se podíváte třeba na pana (Ondřeje) Knotka, ten je zas orientován právě na ten liberální konzervatismus. Takže my v tomhle nenálepkujeme. My se spíš díváme na to, co tam ti lidé odpracovali, jak byli viditelní, jestli i nadále mají třeba chuť tam pracovat a zůstat…

… a mají?

No zatím s nimi jednáme postupně a ještě se nám všichni úplně definitivně nevyjádřili. Ono je na to ještě velice brzo.

U nás to vždy bylo o tom, jak jsou ti lidé výkonní, schopní a jestli se na tu pozici hodí, nebo nehodí. My si s nimi promluvíme, řekneme, jestli mají zájem, s čím novým pro příští období přicházejí. A pak si musíme promluvit ještě s reprezentanty jednotlivých regionů.

V jaké to je fázi?

Není žádné tajemství, že jsme dali za úkol šéfům krajů, aby přinesli své kandidáty, maximálně dva. A můžou samozřejmě dát někoho, kdo tam už dneska je, můžou si vzít člověka z kraje, ale můžou si vzít někoho úplně jiného. Takže už dneska začíná v dobrém slova smyslu určitá aktivita těch, kteří mají zájem být v EP a chodí si po jednotlivých krajích a naznačují, že by byli rádi jejich kandidátem.

Takže opět se snažíte lovit i osobnosti mimo politiku?

Osobně si myslím, že tentokrát to nebude o osobnostech mimo politiku. To mohlo hnutí ANO dělat v dobách, kdy vznikalo, ještě nebylo tolik známé, nemělo někoho, kdo měl politickou historii, až na výjimky. Teď už je to něco jiného, ANO je stabilní stranou.

Už se v líhni ANO objevila celá řada lidí, kteří si zaprvé něco odsloužili a zadruhé prokázali, jestli jsou schopni dobře nebo špatně hájit zájmy. Jsou známí mezi lidmi, jsou čitelní. Tyto lidi budeme dnes vystrkovat. Takže osobně se nedomnívám, že bychom v rámci EU voleb vytáhli nějaké žolíky hnutí ANO. Už jsme dnes dál.

Můžeme čekat alespoň nějaké přestupy? Třeba europoslanec ODS Jan Zahradil by nyní spíš odpovídal tomu vašemu směřování…

Takhle jsme vůbec nepřemýšleli ani nás nikdo nekontaktoval. Já si myslím, že to je naprosto nereálné.

Nestáli byste o něj?

My o něj stojíme jakožto o zástupce ODS v EP. To říkám otevřeně. Protože zrovna pan Zahradil je rozumný člověk, má pohled zralého politika, který se nedá obtočit kolem prstu různými pozlátky, umí věci zformulovat, je zkušený a podle mého názoru dělá svoji práci v EP docela dobře. I když je z konkurenční strany. Byl třeba jeden z těch, který měl tu odvahu zvednout ruku dneska i proti tomu šílenému návrhu týkajícímu se emisních povolenek. Šel proti doporučení vlády. To musím říct, že u mě v tomto stoupl v ceně.

A jsou už nějaká konkrétní jména z hvězd ANO, která by se mohla posunout do EP? Přijde Sněmovna třeba o již jmenovaného poslance Bžocha?

Určitě uvažujeme i o tom, že tito lidé by tam mohli být. Není žádné tajemství, že o tom vážně diskutujeme s Klárou Dostálovou, která je dostatečně známá a prokázala, že věcem rozumí. Má naprosto dokonale načtenou celou bruselskou legislativu. Zná, jak funguje EK. Z mého pohledu je ideální kandidátka.