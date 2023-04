Babiš vedle Orbána a spol. ANO se hlásí o nálepku konzervativní strany

Konference CPAC (Conservative Political Action Conference) se do Maďarska rozšířila ze Spojených států, kde už desítky let funguje jako platforma konzervativních politiků. V posledních letech má mezi účastníky velkou podporu bývalý prezident Donald Trump. Evropská odnož konference se koná v Budapešti druhým rokem, na loňském prvním ročníku vystoupil bývalý prezident Václav Klaus.

Jak do společnosti vyhraněných konzervativců zapadá hnutí ANO, které v Evropském parlamentu už devátým rokem patří do liberální politické frakce?

ANO chce přebrat voliče druhé opoziční straně – SPD. Hnutí Tomia Okamury se nebojí, že by jim Andrej Babiš zvládl „vyluxovat“ voliče stejně, jako se to stalo ČSSD.

Jeho slova tehdy spíše zapadla, Havlíček se ale k tématu později znovu vracel v dalších mediálních výstupech. Namísto klasické dělení na pravici a levici zdůrazňoval členění na progresivisty a konzervativce, přičemž vládu zařadil do první a hnutí ANO do druhé skupiny. „V každém případě se jedná o konzervativní pohled na svět,“ konstatoval o ANO v názorovém článku v deníku MF Dnes, který vyšel 1. dubna.

Politolog Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity vidí za těmito výroky účelovou strategii. „ANO je značně chameleonské povahy. Přizpůsobuje se tomu, co by mohlo být atraktivní pro jeho voliče,“ řekl pro Seznam Zprávy.

„Je to přihlášení se k něčemu, co kulturně může vypadat konzervativně, brát ANO jako konzervativní stranu je ovšem nesmysl. Hnutí by muselo prosazovat také rozpočtovou odpovědnost, mít vizi nějakého organického vnímání společnosti nebo vyšší respekt k majetku,“ dodal Kopeček.

„Není to jen o volné díře na trhu, ale naším přesvědčením. Mluvíme o liberálním konzervatismu. To jsou liberální postoje hlavně v ekonomice, důraz spíše na rodinné firmy než korporáty. A zároveň konzervativní důraz na tradice nebo rodinu,“ řekl Havlíček pro Seznam Zprávy.

Podle Pavla Teličky, který v roce 2014 vyjednal vstup ANO do ALDE, je dost dobře možné, že Babiš chce vazby s liberály zpřetrhat. „Před volbami do Evropského parlamentu (termín je jaro 2024, pozn. red.) by se mu to možná hodilo, aby vyšel vstříc voličům SPD,“ zauvažoval Telička, který se s Babišem rozešel ve zlém a kritizoval ho například za střet zájmů.