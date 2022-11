Dva stíny na kampani - Trump a potraty. Republikáni pátrají, co jim zkazilo triumf

Republikáni šli do volebního dne nabuzení a s myšlenkou, že většinu v Kongresu mají jistou. V jejich přesvědčení je utvrzovaly i průzkumy veřejného mínění, podle kterých úřadující demokratický prezident Joe Biden ve své funkci zklamal a občany trápí hlavně ekonomika, inflace.

Americký prezident Joe Biden a jeho demokraté opatrně oslavují výsledek kongresových voleb. Očekávaná drtivá porážka nepřišla, republikáni přesto zřejmě těsně ovládnou Sněmovnu reprezentantů. Souboj o Senát je ještě vyrovnanější a zdá se, že rozhodne až dodatečné kolo voleb ve státě Georgie. Kdo je vlastně vítěz a kdo poražený? A co volby ukázaly o stavu Spojených států?

Jennings dále varoval, že by si republikáni měli klást otázku, jak zabodovat u nezávislých voličů. Hned několik členů Republikánské strany poukázalo na to, co podle nich bylo špatným odhadem politického prostředí. Mylně totiž předpokládali, že zloba vůči republikánům za zrušení ústavní ochrany potratů už otupila.