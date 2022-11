Trump silně naznačil, že bude znovu kandidovat na prezidenta

„Kandidoval jsem dvakrát. Dvakrát jsem vyhrál. Podruhé jsem si vedl mnohem lépe než předtím. (…) A nyní, aby naše země byla opět úspěšná, bezpečná a velkolepá, to pravděpodobně budu muset udělat znovu,“ pronesl Donald Trump v říjnu na shromáždění v texaském Robstownu, a hodil tak do placu do té doby nejvýraznější znamení, že se chystá znovu kandidovat na amerického prezidenta.