Trump je příběhem. Pořád. Jeho republikáni opět hlásí úspěch

O týden později pak v Západní Virginii v primárních volbách do sněmovny drtivě bodoval „Trumpův kůň“ Alex Mooney, který dříve hlasoval pro zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020. Na druhém místě politik nechal republikánského kolegu Davida McKinleyho, kterého podporoval guvernér státu i demokratický senátor Joe Manchin.

„To znamená, že bez ohledu na vítězství/prohry jím podporovaných, Trump v těchto republikánských primárkách stále do značné míry diktuje herní pole a pravidla hry,“ dodal před týdnem analytik. „Stále ho ale čekají velké zkoušky síly jeho podpory v místech, jako je Pensylvánie, Georgia a Wyoming. Faktem ale je, že dnešní Republikánská strana je stále stranou utvořenou k jeho obrazu.“

Po nejnovějším kole primárek se ohledně Trumpova vlivu objevují i mnohem skeptičtější názory – podle serveru The Hill zůstává síla bývalého prezidenta spíše pochybná.

Se zklamáním se nyní potýká například Madison Cawthorn, oddaný spojenec bývalé hlavy státu, od které kongresman získal podporu již v loňském roce. Po úterním primárkách však bylo šestadvacetiletému politikovi druhé funkční období v Kongresu odepřeno poté, co prohrál souboj se státním senátorem Chuckem Edwardsem.

Na hlavu Cawthorna, který se na veřejnosti prezentuje velmi konzervativně, totiž dopadlo několik skandálů . Jejich podstatou bylo, že se choval v rozporu s tím, co říkal. A zcela otevřeně špinil své republikánské kolegy v Kongresu. (I proto pak kolovaly spekulace, že za uniklými a Cawthorna poškozujícími informacemi mohli stát právě oni.)

V Pensylvánii však získal nominaci na guvernéra Trumpův podporovatel Doug Mastriano, který se mimo jiné nacházel před Kapitolem, když 6. ledna loňského roku vtrhl do sídla amerického Kongresu dav příznivců tehdejšího prezidenta. Pokud by Mastriano vyhrál, měl by možnost jmenovat nového státního tajemníka, který je nejvyšším volebním činitelem státu.