„Jednání s Piráty je velmi obtížné.“ Dohody o koalici jdou v Praze pomalu

Na společné jednání o spolupráci ve vedení hlavního města se v sídle ODS v Truhlářské ulici již podruhé sešly vyjednávací týmy pražské koalice SPOLU a Pirátů. Ani dnes ale nepřišel žádný zásadní posun.

„Musím konstatovat, že každé jednání s Piráty je velmi obtížné, protože jejich rozhodnutí jsou údajně vázána na to, že až bude smlouva podepsána, tak si jí nechají schválit pirátským fórem. To znamená, že všechny dohody, které děláte, jsou jakoby na vodě,“ řekl po jednání Bohuslav Svoboda (ODS), který je kandidátem SPOLU na primátora.

Dodal také, že mu vadí skutečnost, že Piráti řeší personální obsazení magistrátu, namísto programové shody.

„My chceme hovořit o programu, o tom jak bude magistrát fungovat, nechceme hovořit o podmínkách, personálních otázkách, to co nám Piráti nastolili při tom prvém jednání,“ nechal se slyšet Svoboda.

Podle Zdeňka Hřiba (Piráti) ale k mírnému posunu dnes došlo. „Na začátku jsme se znovu stručně vrátili k té podmínce, která je pro nás zásadní, to znamená že nemůžou být trestně stíhaní v radě. Tam jsme konstatovali, že je to záležitost, podle které se na konci toho procesu bude rozhodovat krajské fórum pirátů, které bude v konečném důsledku schvalovat vstup Pirátů do koalice. S tímto vědomím jsme se shodli na tom, že chceme postoupit dále,“ řekl po skončení jednání Hřib.

Podmínka Pirátů se týká zastupitele Jana Wolfa (KDU-ČSL), který čelí obžalobě kvůli sportovním dotacím na magistrátu.

Vznik koalice s Prahou sobě

Doplnil také, že v programových prioritách SPOLU, jako je stavba městského okruhu nebo fungování dopravního podniku, nenašli při jednání žádnou zásadní překážku. Další setkání obou stran proběhne ve čtvrtek na pražském magistrátu, kde si strany vymění role a budou se projednávat především programové priority Pirátů.

Pokud by ale mezi sebou nakonec došli zástupci Pirátů a SPOLU ke shodě, nejspíš by koalici doplnili o zástupitele STAN a vytvořili tak stejnou koalici, jako je nyní ve vládě. Společně by měli 37 zastupitelů.

Piráti by ale v radě města rádi seděli spolu s uskupením Praha Sobě, se kterým vládli poslední 4 roky. „Chceme koalici na širokém půdorysu, tedy nejenom celostátní vlády, ale i se zahrnutím Prahy Sobě,“ komentoval Hřib. To by se zamlouvalo i hnutí STAN.

S přizváním Prahy Sobě do koalice ale SPOLU nesouhlasí. „Koalice všech dohromady proti extremistům typu SPD, případně proti hnutí ANO, nám připadá, že by nebyla účelná,“ řekl Jiří Pospíšil (TOP 09). Zástupci SPOLU dále vysvětlili, že by tak vznikla koalice, která by měla uvnitř více hlasů než oni.