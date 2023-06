Národní park? Nedává to smysl, napsali lesníci. Z vlády si na ně dupli

Jeho generální ředitel Dalibor Šafařík ještě v prosinci proti chystanému národnímu parku vypíchl argument, že území Křivoklátska je minimálně posledních 250 let soustavně obhospodařováno lesníky a že jeho stav je v „zásadním rozporu“ s definicí pro vyhlášení národního parku.„Nejedná se o přirozené a člověkem málo ovlivněné či pozměněné ekosystémy,“ napsal Šafařík v námitkách, které mají Seznam Zprávy k dispozici.

Uvedl také například, že „hrozí reálné riziko napadení těchto porostů lýkožroutem smrkovým a jejich následné rozvrácení“, pokud by do režimu bezzásahového území byly zahrnuty smrkové porosty. A upozornil i na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požáru.

Jenže letos 27. února – na samém konci lhůty stanovené pro vyjádření – podnik Lesy ČR tyto zásadní námitky zase stáhl. Ředitel státní firmy nezastírá, že to bylo pod politickým tlakem.

Nicméně ve státním podniku Lesy ČR, jemuž by se po vyhlášení parku zmenšilo území, kde hospodaří, tím odpor proti rezervaci neustal.

Lesní hospodaření na Křivoklátsku by podle tohoto návrhu sice dále pokračovalo v režii Lesů ČR, ale na ochranu přírody by byl kladen daleko větší důraz. Skončil by třeba i pronájem honiteb soukromníkům.