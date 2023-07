Ve hře jsou miliardy. Zmocněnec vlády o zákulisí jednání se Zelenského týmem

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný patřil ke stěžejním postavám organizace návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho delegace v České republice.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, že vedle zdvořilostního rámce měla Zelenského zastávka v Česku silné byznysové podloží.

„Projekty, které se řešily na jednáních ukrajinského prezidenta s Petrem Pavlem či Petrem Fialou, dosahovaly miliardových hodnot,“ uvedl Kopečný.

Jak dlouho jste návštěvu prezidenta Volodymyra Zelenského chystali?

Samotné přímé přípravy byly v řádu dnů. Avízo, že se to uskuteční v těchto dnech, přišlo před několika týdny. Že se to stane v červnu nebo červenci, se domluvilo při jednání premiéra Petra Fialy a prezidenta Volodymyra Zelenského v Kišiněvu. Pozvání zaznělo opakovaně, rovněž od prezidenta Petra Pavla.

Aby si to člověk uměl lépe představit, kolik lidí se podílelo na organizaci návštěvy Zelenského, který je pro Rusko nepřítelem č. 1?

Byly to vyšší desítky lidí z našich bezpečnostních složek, za ty dva dny půjde spíše o nižší stovky. Příprava témat se uskutečnila v okruhu spíše jednotek lidí v rámci prezidentské kanceláře, Ministerstva zahraničí a Úřadu vlády, protože jsme to potřebovali udržet diskrétně.

O co jste usiloval vy konkrétně?

Věnoval jsem se přípravě podkladů pro nejvyšší ústavní činitele - pro prezidenta, premiéra a předsedy parlamentních komor. Z hlediska kulturního programu proběhla akce na Národní třídě.

Tento nápad vznikl jak?

Na tom se domluvil premiér Fiala s prezidentem Zelenským, bylo to vzájemné. Prvotní doporučení vycházelo z české strany, protože víme, co je tu vhodné uctít. Šlo o konec nadvlády Moskvy, což bylo symbolické.

Železnice za miliardy

Byla cesta symbolická, zdvořilostní, nebo jste domlouvali i nějaké byznysové příležitosti?

Ne ne, řešili jsme konkrétní projekty. Šlo o společné výrobní podniky, ať už civilní nebo zbrojní, bavili jsme se o české účasti na obnově Ukrajiny.

Jaké konkrétní projekty se podařilo posunout?

Jde o jadernou energetiku, především o českou společnost Škodu JS, která dodává technologie a stará se o údržbu jaderných elektráren na Ukrajině. Další významnou oblastí jsou dopravní projekty, kdy by česká firma Škoda Transportation mohla dodávat vagony do kyjevského metra. To by byl velký kontrakt. Bavili jsme se i o modernizaci železnic v podobě nových souprav a lokomotiv. Bavili jsme se i o menších projektech v podobě čištění vody, čištění půdy, dodávek na operační sály, pomoci školám a uprchlíkům přímo na Ukrajině.

Jsou to zakázky ve výši miliard korun?

Ano. Projekty, které se řešily na jednáních ukrajinského prezidenta s Petrem Pavlem či Petrem Fialou, dosahovaly miliardových hodnot.

Spekuluje se, že prezident Zelenskyj přespával na Hradě. Bylo to případně na doporučení bezpečnostních složek z důvodu, že je místo snadněji hlídatelné než v hotelu?

Nemohu lokalizovat místo, ale pan prezident nespal na Hradě. Víc k tomu ale říct nelze. Byla to vynikající práce našich bezpečnostních sborů, proběhlo to hladce. Žádné extrémní manévry Praha nepocítila, výhodou bylo i to, že přesuny se děly po večeři, byly svátky, tudíž v ulicích byl menší provoz.

Překvapilo vás něco na ukrajinské delegaci?

S delegací prezidenta Zelenského jsem jednal už v Kyjevě, probíhalo to podobně. Co mě potěšilo a co nebylo rozhodně automatické, byl fakt, že ukrajinská strana v čele se Zelenským byla neustále plná energie. A to navzdory tomu, jak náročný program měli za sebou. Všichni jsme se docela divili, někteří jejich členové delegace pořádně nespali několik dnů. Překvapilo mě, jak svěže působili téměř až do půlnoci.

Jak se s nimi vyjednává u stolu?

Ukrajinská válečná garnitura působila uvolněně, lidsky. Jsou praktičtí a jdou hned k věci. V prvních měsících války mě příjemně překvapilo, jak se velmi rychle z ukrajinské státní administrativy stala extrémně dobře zorganizovaná v uvozovkách korporace. Vynikající manažeři, kteří vědí, o čem mluví, nemají prostor na politikaření či prázdné politické deklarace. Je to velice inspirativní, protože jdou rovnou k věci, nemohou ztrácet čas.

Pavlovi viseli na rtech

Petr Fiala byl mezi prvními státníky, kteří se na Ukrajinu vypravili pár týdnů po vypuknutí války. Petr Pavel byl prvním prezidentem ve východní části země. Jak to ukrajinská delegace reflektovala při návštěvě Prahy?

Bylo to cítit od prvních minut. Cítili, že jsou v Česku mezi přáteli. Projevovalo se to i během jednání, kdy věděli, že nemusejí vymýšlet nějakou taktiku a politikařit, bavili se upřímně a napřímo. V diplomacii jde o cosi intimního, když si věříte natolik, že můžete komunikovat a koordinovat aktivity takto otevřeně.

Ukrajina usiluje o vstup do NATO. Snažil se Zelenskyj využít znalosti prezidenta Pavla, který působil ve vrcholné struktuře Aliance?

Životopis pana prezidenta i jeho postoje po zvolení prezidentem mají efekt. Bylo vidět, že ukrajinská strana chce pochopit, jak struktury NATO fungují a jak tam lidé přemýšlí. Prezident Zelenskyj informace nasával. V tomto ukrajinské vedení udělalo opravdu velký posun oproti minulému březnu či dubnu, kdy věděli, co potřebují, ale nevěděli, jak to komunikovat s partnery a světovou veřejností. Teď jsou úplně jinde.