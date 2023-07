„Ukrajina nám opravdu věří, proto tady Zelenskyj přespal,“ říká ministr

Podle něho je důležité, že naši západní partneři vidí změnu, ke které odchodem Miloše Zemana a nástupem Petra Pavla došlo na Pražském hradě. „Určitě vnímám, a to nejen já, že při zahraničních jednáních je cítit větší vstřícnost, respekt a otevřenost, zejména právě v citlivých otázkách ve vztahu k Rusku,“ pronesl Dvořák.

Co pro Česko návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského znamená?

Jak moc je to prestižní událost pro Českou republiku?

Jestli se nemýlím, jsme jednou z nejmenších zemí světa, kterou od vypuknutí ruské agrese navštívil. Považuji to mimo jiné také za silné ocenění velmi jednoznačné a pevné podpory, kterou naše země a většina našich obyvatel Ukrajině poskytují. Slýcháme to od našich ukrajinských partnerů často a jsme na to hrdí.