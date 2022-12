Pečovatelská firma řekla, kolik stál rok nepřetržité domácí péče o prezidenta

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Téměř 2,4 milionu korun. Tolik zaplatila prezidentská kancelář privátní firmě Senior Home Group za (první) rok nepřetržité domácí zdravotní péče o končícího prezidenta Miloše Zemana.

Vyplývá to z informací, které Hrad redakci Seznam Zprávy poskytl na základě informačního zákona.

Uhrazená částka zahrnuje práci zdravotních sester na zámku v Lánech od 24. listopadu 2021 do konce letošního listopadu. Péče za prosinec bude vyfakturována až v lednu.

Celkové náklady za zdravotní služby budou ale daleko vyšší, možná až dvojnásobné. Péči o hlavu státu totiž od začátku zčásti hradila i Zemanova zdravotní pojišťovna. Nezanedbatelné úhrady od pojišťovny redakci před časem potvrdil i tehdejší zástupce vedení firmy Senior Home Group, lékař Boris Šťastný.

Náklady pojišťovny na péči o prezidenta jsou neveřejné stejně jako to, o kterou pojišťovnu se jedná. I když z podmínek tendru, který Hrad v průběhu roku vypsal, vyplývá, že jde o VZP, potvrzeno to oficiálně nebylo. VZP se k tomu odmítla vyjádřit s odkazem na ochranu soukromí svých klientů.

Připraveni pokračovat

Kontrakt se zmíněnou firmou Senior Home Group vyprší 8. března 2023. Tedy v den, kdy Miloše Zemana po deseti letech ve funkci vystřídá nově zvolená hlava státu.

Co bude následovat, až se současný první muž republiky vystěhuje z lánského zámku, není zatím jasné. Seznam Zprávy se na budoucí zdravotní péči o Miloše Zemana a způsob její úhrady opakovaně ptaly hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, dotaz položily i kancléři Vratislavu Mynářovi, avšak žádná odpověď od nich nepřišla.

Mluvčí zdravotnické skupiny Penta Hospitals CZ, pod niž Senior Home Group patří, uvedl, že v péči o nynějšího prezidenta jsou připraveni pokračovat, pokud o to prezident Miloš Zeman a jeho rodina budou stát.

„Technicky v tom není žádný problém. My poskytujeme péči řadě klientů. Je to vždycky o tom, zda jsme schopni vyhovět požadavkům toho kterého klienta a zda jeho stav odpovídá tomu, aby domácí zdravotní péče mohla být poskytována,“ podotkl mluvčí Vladimír Podracký.

Prosil jsem, tvrdí Babiš

Miloš Zeman strávil loni na podzim několik týdnů na lůžku v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Důvody nebyly Hradem nikdy detailně popsány. Hospitalizován byl den po říjnových volbách do Sněmovny, přičemž panovaly i pochybnosti o tom, zda je vůbec schopen plnit své ústavní povinnosti.

„Telefonoval jsem Zemanově dceři a prosil ji, aby přesvědčila tatínka, že musí jít do nemocnice, že je fakt v ohrožení života,“ přiblížil nedávno v podcastovém rozhovoru pro Insider situaci těsně před převozem expremiér Andrej Babiš.

Lékaři nutnost pobytu v nemocnici zdůvodnili komplikacemi spojenými se Zemanovým chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia, chirurg Pavel Pafko, později řekl, že Miloš Zeman trpí jaterní chorobou. Sám pacient dříve mluvil o tom, že měl potíže s nechutenstvím.

Obavy nad vyjmutou sondou

Na konci loňského listopadu byl prezident Zeman propuštěn do domácí zdravotní péče na zámku v Lánech. Zdravotní sestry ze Senior Home Group se u něj střídaly 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu, dle pokynů ošetřujícího lékaře.

V průběhu roku se stav pacienta viditelně zlepšil. Sám prezident si své zdraví opakovaně pochvaloval. Je sice nadále upoután na invalidní vozík, ale v posledních měsících začal opět s dopomocí bodyguardů trénovat chůzi.

Za toto zlepšení do jisté míry může i vyživovací sonda, kterou prezident více jak rok dostával do žaludku umělou výživu. Miloš Zeman si velmi přál, aby se sondy do Vánoc zbavil, což se mu nakonec v polovině prosince splnilo.

„Proto jsem usměvavý, v radostné náladě a spokojený se životem. Víte, co to bylo mít rok žaludeční sondu? Přátelé mi říkají, že ta sonda mi zachránila život. Je to možná pravda, ale přeci jen to její nošení bylo poněkud obtížné,“ uvedl v předvánočním rozhovoru pro CNN Prima News.

Po vyjmutí už plánuje, jak opět začne cestovat v letadle. Nejdříve na Slovensko, potom do Srbska a ještě před vypršením mandátu by rád navštívil Izrael.

Neoficiální informace od vícero zdrojů blízkých Hradu nicméně hovoří o tom, že sami lékaři mají obavy, aby se prezidentovi loňské potíže s přijímání stravy nevrátily. A tím pádem aby se celkový stav opět výrazně nezhoršil.

Tyto obavy v říjnu víceméně potvrdil vedoucí Zemanova lékařského konzilia a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Zdravotní stav pana prezidenta se sice viditelně zlepšil, je stabilizovaný, ale vše zůstane tak, jak je, určitě do Vánoc,“ uvedl Zima pro MF DNES. Podle něj totiž není potřeba měnit to, co funguje. „Pan prezident se sice snaží jíst sám, ale stále existuje varianta, že by po vyjmutí sondy mohl být snížen kalorický příjem,“ doplnil Zima.

Dva metály pro lékaře

Zdravotní péče o prezidenta se promítla i do udělování státních vyznamenání. Miloš Zeman při oslavách 28. října letos ocenil hned dva lékaře, kteří mu v minulých měsících s řešením jeho komplikací pomáhali.

Medaili Za zásluhy obdržel ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral, jenž je nadále jeho ošetřujícím lékařem (a tudíž mu i předepisuje domácí zdravotní péči).

Stejné ocenění prezident udělil také lékaři a bývalému poslanci za ODS Borisovi Šťastnému, jenž byl do konce července jednatelem zmíněné pečovatelské služby Senior Home Group.

Zajímavou okolnost kolem ocenění, která však zůstala nepotvrzena, zachytily Seznam Zprávy ze zdrojů z okolí Miloše Zemana – s kontrasignací návrhu na ocenění Borise Šťastného měl podle nich problém premiér Petr Fiala.„To slyším prvně od vás, já jsem nic takového nezaznamenal,“ uvedl však Boris Šťastný, který už všechny řídící posty ve skupině Penta Hospitals CZ opustil.