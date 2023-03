Přehledně: Co vláda původně slíbila a nesplní

Fialův kabinet už rovněž nepočítá s tím, že by se opět pro nárok na odchod do důchodu započítávala doba studia. Naopak vláda jedná o navýšení věku odchodu do důchodu, současní třicátníci by tak mohli skončit v práci až v 68 letech.

V rozpočtu nejsou peníze, a tak koalice ustupuje i od původně slíbeného dorovnání platů pedagogických pracovníků. Závazek platu na úrovni 130 procent průměrné hrubé mzdy se tak týká už jen učitelů, nově ale ne speciálních pedagogů nebo psychologů, kterých je ale přitom ve školách akutní nedostatek. A nedá se očekávat, že by odvolání slibu další do škol nalákalo.

Vláda slíbila, že u všech nových zákonů, nařízení nebo vyhlášek nejdéle do pěti let vyhodnotí jejich fungování v praxi. Tedy aby se zjistilo, jaký mají konkrétní dopad a zda nejsou například zbytné. Tohle ale koalice vzdává. Vliv nové legislativy bude zkoumat už jen u vybraných zákonů nebo vyhlášek.

Ministr financí Stanjura už uvedl, že se zaměří třeba na daně z hazardu nebo spotřební daně, konkrétně by se mohla zvýšit například nulová daň na tiché víno, ale také daňové zatížení pohonných hmot, cigaret a dalšího alkoholu. Úrovně daně z přidané hodnoty také už nebudou tři, ale jen dvě. Základní sazba 21 procent by zůstala, dvě snížené by se ale měly podle Ministerstva financí sjednotit, a to na 13 nebo 14 procentech, z původních 10 a 15 procent. Zvyšovat by se také mohla daň z nemovitostí.