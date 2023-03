Fiala se zastal Blažka. Když se ministr ptá, je to ochrana občanů, řekl

Protikorupční organizace Transparency International kvůli tomu premiéra Petra Fialu vyzvala , aby Blažka odvolal. Podle expertů se ministr spravedlnosti nepřijatelně pokouší zasahovat do práce žalobců a ohrožuje důvěru v justici.

„Pavel Blažek dělá to, co má ministr spravedlnosti dělat a standardně dělat musí,“ uvedl Fiala na dotaz Seznam Zpráv. Podle něj Blažek na vlastní žádost svůj postup na jednání vlády „naprosto přesvědčivě“ vysvětlil.

Podněty, stížnosti a otázky, které se týkají chodu státního zastupitelství, Blažek podle Fialy řešit musí a je to „naprosto standardní“ a Blažek to prý dělá i v jiných případech.

Ze statistik, které Seznam Zprávy získaly, však plyne, že Blažek svou pravomoc od nástupu do funkce využil celkem devětkrát. Čtyři z těchto devíti dotazů pak směřovaly výhradně na souvislosti bytové kauzy, v níž policie podezřívá prominentní členy jihomoravské ODS, kterou Blažek řídí.

Na to reagoval i Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, kterému Blažkovy žádosti směřovaly.

Ministr spravedlnosti je podle expertů Transparency International ve střetu zájmů. Transparency situaci přirovnává k Marii Benešové, jejíž jmenování do funkce ministryně spravedlnosti Andrejem Babišem vyvolalo statisícové demonstrace za nezávislost justice.

„Nynější situace týkající se ministra spravedlnosti ve vaší vládě není odlišná. Naopak ministr Blažek aktivně využívá svou veřejnou funkci k tomu, aby zasahoval do kauzy týkající se jeho osoby a členů ODS, tedy politické strany, které jste vy předsedou. Obdobné chování předchozí ministryně Benešové ve vztahu ke kauzám hnutí ANO jste přitom dlouhodobě veřejně ostře kritizoval,“ napsala Transparency International premiéru Fialovi.

V bytové kauze už detektivové do vazby poslali Blažkova někdejšího advokátního koncipienta Otakara Bradáče (ODS), který podle obvinění zmanipuloval přidělení bytu i policejnímu agentovi.

„Dotazy, které kladl pan ministr Blažek v případě takzvané brněnské kauzy, se netýkaly členů ODS, a žádný dotaz, který vznese ministr spravedlnosti, nemůže být interpretován tak, že znamená zásah do řízení,“ doplnil ministerský předseda. „Právě to, že se ministr spravedlnosti ptá, je ochrana občanů,“ dodal.

„Tyto otázky se netýkají stavu řízení. Týkají se osoby státní zástupkyně a toho, proč by mohla být podjatá. Dotazy byly osobní povahy. Odpovědi na ně my zaprvé nevíme, zadruhé to vůbec nebudeme komentovat,“ uvedl Stříž. Už dříve si Blažek vyžádal i seznam případných výtek, které byly Lastovecké uděleny.