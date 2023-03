Ministr Blažek zjišťuje osobní informace o žalobkyni kauzy, v níž ho prověřují

A to přesto, že je v ní obviněn vlivný člen brněnské ODS Otakar Bradáč, další Blažkovy známé pak policie prověřuje. A na seznamu osob, o něž se policie v kauze zajímá, je i ministr sám.

Za dobu, co je ve funkci v právě úřadující vládě, využil zákonem danou pravomoc ptát se žalobců na živé kauzy celkem devětkrát. Téměř polovina jeho dotazů se pak tedy týká výhradně případu, v němž policie podezřívá prominenty ODS v Brně. Blažek je přitom předsedou jihomoravské krajské organizace ODS, členem je mimo jiné i premiér Petr Fiala.

„Dnes se za panem ministrem chystám. Jedná se o schůzku z mojí iniciativy. Chci se ho mimo jiné zeptat i na tyto žádosti a vysvětlit mu, jakých postupů my využíváme a jaké jsou meze ve vyžadování informací z jeho strany,“ sdělil ve středu ráno redakci Igor Stříž.

V bytové kauze už detektivové do vazby poslali Blažkova někdejšího advokátního koncipienta Otakara Bradáče (ODS), který podle obvinění zmanipuloval přidělení bytu i policejnímu agentovi.

Z komentáře Igora Stříže k Blažkovým dotazům vyplývá, že nejvyšší státní zástupce má pochybnosti, že vybočují z toho, na co se dle zákona může ministr žalobců ptát.

„Ministr žádal o vyjádření v souvislosti s interpelací poslance. Zákon o státním zastupitelství umožňuje vyžadovat informace o stavu řízení. Tyto otázky se netýkají stavu řízení. Týkají se osoby státní zástupkyně a toho, proč by mohla být podjatá. Dotazy byly osobní povahy. Odpovědi na ně my zaprvé nevíme, zadruhé to vůbec nebudeme komentovat,“ uvedl Stříž.