„Mám to jako hobby.“ Jak bratři z ODS k obecním bytům přišli

Dnes opršený bytový dům v ulici Veveří původně patřil městu. To ho ale v roce 2003 za vlády ODS rozprodalo. Jeho malou část koupila společnost KB Plus, kterou v té době ovládali právě Robert Kerndl s Otakarem Bradáčem, tehdy už zastupitelé Brna-střed.

Zbytek zprivatizovala žena, která o měsíc později svůj podíl přeprodala, a to pouze o sto tisíc dráže, než ho sama koupila. Proč tak učinila, není jasné. Reportérům se ji nepodařilo dohledat - nájemnicí v domě již není a dohledatelná není ani v žádných veřejných registrech.

Evidence skutečných majitelů nyní ovšem odhaluje, že společnost ovládají Kerndl s Blažkem. Z obchodního rejstříku je to doložitelné minimálně od roku 2006. I předtím však vlastnily firmu a s ní i dům subjekty blízké Blažkovi.

Podle Blažka však k žádným nelegálním machinacím nedocházelo. Dlouhodobě argumentuje, že on sám přímo od města nic nekoupil. „Nikdy jsem nic nezprivatizoval a ani s městským majetkem neobchodoval,“ reagoval.

Pátrání na místě ovšem do hry vtahuje další jméno: nájemníci - především z řad studentů nebo zahraničních pracovníků - zmiňují jméno Miroslava Vaníčka, a to jako člověka, který se o dům stará.

Vaníček v minulosti rovněž šéfoval dislokační komisi Brna-střed, jež se starala o přidělování nebytových prostor. „Za pronájmy po mně vždy požadoval od lidí peníze. Zároveň byl členem komise pro odpis nedobytných pohledávek. Z jeho strany mně bylo i nabídnuto, že pokud by zájemci neměli na nájemné, je možné tento dluh prostřednictvím této dislokační komise odpustit,“ vypověděl už dříve policistům Pavel Hubálek, klíčový svědek bytové kauzy.

Vaníček, jenž řadu let sdílí společnou úřední kancelář s Kerndlovým bratrem Romanem, redaktorům nejprve tvrdil, že nemá tušení, kdo firmu Slide vlastní. Nakonec však přiznal: „No, Kerndl je můj přítel, já se tam o to starám jako správce.“ Že by se podílel na machinacích s byty či nebytovými prostory, vylučuje.