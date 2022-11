Grossův policista byl odsouzen. Torpédoval vyšetřování bytové kauzy v Brně

„Přímo do prostředí údajné zločinecké skupiny na Brně-střed pouštěl neveřejné a tajné informace. Došlo k úniku informací osobám, které jsou podezřelé z rozsáhlé korupce,“ popsal soudce Machalovo nynější působení jako šéfa brněnské hospodářské kriminálky.

Původně to ale byl Vladimír Machala, který jako šéf brněnské hospodářské kriminálky měl Hubálkovu verzi prověřit. Později ho však za některé kroky při vyšetřování začala vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ho pak začalo stíhat. Případ převzala NCOZ.

„Bral si tě do huby špinavé,“ napsal například Machala Kosmákovi poté, co Hubálek někdejšího vedoucího technika označil jako za člena údajné skupiny, která kšeftovala s brněnským městským majetkem.

V roce 2005 Machala protikorupční policii opustil a přesunul se z Prahy do Brna. Říkal, že z rodinných důvodů.

Petra Kosmáka Machala zavedl do policejního systému jako oficiálního informátora pod označením Notor - a přizval ho jako takzvanou nezúčastěnou osobu k domovní prohlídce právě Hubálkova bytu. Tam si Kosmák například fotil dokumenty, které policisté v Hubálkově bytě shromáždili, a následně je podle obžaloby rozesílal dalším osobám, které detektivové prověřují v souvislosti s aktuální bytovou kauzou.

Machalovi podřízení, kteří měli oficiálně vyšetřování Hubálkova případu vést, například nedokázali při minulých soudních stáních vysvětlit, co to znamená nezúčastněná osoba při domovní prohlídce - proto jim nepřišlo divné, že se prohlídky účastnil i člověk, který byl v případu sám podezřelý.

S danou osobou - tedy Kosmákem alias informátorem Notorem - všichni pravidelně chodili na pivo. Soudce Jaroslav Chochola toto chování detektivů při dřívějším jednání označil za „nestandardní non plus ultra“ a „mafiánské“.

Nadstandardní vztahy mezi Kosmákem a Machalou, jehož například Kosmákovy děti označovaly za „strejdu“, podle Lastovecké jasně ukazuje na to, že se Kosmák nikdy informátorem stát neměl.

Machalovo „flagrantní selhávání“ a „amatérismus“, jak Lastovecká důstojníkovu činnost označila, podle ní odnesl i sám Hubálek. „Výslechy Hubálka nebyly zakládány do spisu, proto Hubálek strávil ve vazbě delší dobu, než musel,“ řekla žalobkyně.

Případ si v březnu 2019 po razii v kauze Stoka, v níž uvázl i Machalův přítel Kosmák, převzali detektivové z NCOZ. Právě Kosmákovo obvinění dle pořízených odposlechů šokovalo Machalu, který o tom, že by byl jeho přítel v hledáčku policistů, neměl ani tušení.

„Ten Kosmák xkrát dělal prostě ty všecky tady ty s těma různejma stavebníma firmama a todle, že jo, a no teď ty vole, to mám teda prů*er já eště poměrně dost, protože on mně tam dělal na tom bytě, ten hajzl, že jo,“ informoval Machala spoluobžalovanou Broďákovou.