„Palermo“ v Brně. Zastupitele před prodejem bytů varoval i dopis

Politici tehdy rozhodovali, zda dají do privatizace obecní dům v Nováčkově ulici se 46 byty za 70 milionů korun. Už tehdy se některým politikům zdál prodej v městské části Brno-sever podivný a pro město nevýhodný. „Je to exemplární případ nehospodárného zacházení s majetkem města,“ řekl třeba opoziční zastupitel Jiří Kment (SPD).

Město má ve strategii privatizací podmínku, že může prodávat jen domy, kde se cena za opravy nevrátí v celkovém nájemném za 15 let. Třeba Nováčkova tuto podmínku splňovala jen velmi těsně. Podle kritiků privatizace to bylo účelově spočítané a prodej považovali za nehospodárný.

„Ti lidé tam většinou žijí od 60. let minulého století. Dům splnil podmínky k privatizaci. Město jej víc než deset let neopravovalo. Jsou tam staré výtahy, okna, stará elektroinstalace, stará bytová jádra. Pořád nám někdo hází klacky pod nohy, aby se to neprodalo. Pokud by privatizace nedopadla, je to na žalobu,“ namítá Eklová s tím, že jim město slibuje odprodej už více než deset let a vedení městské části nemá na opravy domu peníze.