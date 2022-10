„Co je moc, to je moc.“ Piráti v Brně couvají z koalice. Vadí jim kauzy

Piráti v Brně nakonec nezamíří do vedení města. Na poslední chvíli couvli z avizované sedmikoalice. V radě města bez nich mají zasednout politici ODS, TOP 09, hnutí ANO, lidovců, Starostů a nezávislých a ČSSD. Ve čtyři odpoledne je v plánu podpis koaliční smlouvy.

Lídr Pirátů Marek Lahoda vysvětlil, že za současných okolností Piráti ve vedení města být nechtějí. Řídil se také názory členské základny, která se vyslovila proti vstupu do vedení města.

„Jdeme do opozice. Co je moc, to je moc. Vyplývají tady na povrch kauzy v Černovicích, na Brně-střed, na Brně-sever. Včerejší razie byly poslední kapkou. Nemůžeme se nyní s čistým štítem pod tuto koaliční smlouvu podepsat. Všichni ostatní partneři nyní na sobě mají nějaký korupční škraloup. Chceme být zárukou transparentnosti,“ sdělil pro Seznam Zprávy.