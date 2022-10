Jurečka: Myslím, že Hladík nemá ambici dělat problémy sobě ani vládě

Lidovecký místopředseda a náměstek brněnské primátorky měl podle původního plánu ve vládní funkci nahradit ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL).

Zda Petr Hladík zůstane nominantem i po úterním policejním zásahu, není jasné, byť podle předsedy KDU-ČSL nefiguruje mezi obviněnými. Marian Jurečka už nicméně požádal Hrad o zrušení na čtvrtek naplánované schůzky s prezidentem. A Miloš Zeman mu vyhověl.

„Myslím si, že on sám si velmi uvědomuje, jak je dneska situace zásadní. A po kauzách, které jsme tady měli například s panem Mlejnkem, si myslím, že ani on nemá ambici se pouštět do něčeho, co by znamenalo problémy pro KDU- ČSL, pro něj, pro vládu i pro tuto zemi,“ řekl Jurečka novinářům ve Sněmovně v narážce na případ dnes už bývalého šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka.

Zda za současného stavu dojde k plánované výměně vedení resortu životního prostředí, by se podle něj mělo rozhodnout ve čtvrtek na jednání lidoveckého celostátního výboru.

Je pan Hladík stále kandidátem na post ministra životního prostředí?

V tento okamžik je situace velmi čerstvá. Petr Hladík byl dnes ráno požádán policií, aby jim poskytl vysvětlení. Není osobou obviněnou, takže počítáme s tím, že v příštích dnech bude – jak to dnes i sám řekl – poskytovat plnou součinnost Policii České republiky.

My budeme mít ve čtvrtek celostátní výbor, který jsme plánovali dlouhodobě, a tam budeme samozřejmě situaci probírat. Takže v tento okamžik to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. Ve čtvrtek prostě budeme na řešit na celostátním výboru, kam tyto otázky v rámci KDU-ČSL patří.

Uvažoval jste, že by se celostátní výbor sešel dříve a situaci zkrátka řešil?

Je to pozítří a tento okamžik je z důvodu programu, který i já osobně mám, jelikož zítra odpoledne jsem s panem premiérem pracovně v Bruselu. Proto nemohu ten celostátní výbor svolat na zítřek.

Myslím, že čtvrtek je poměrně brzký termín, tam tu situaci probereme. Petr Hladík zároveň má do té doby i čas se seznámit s informacemi, které dnes dostal v písemné podobě, tak, aby nám mohl říci nějaký ucelenější pohled na tu situaci. Samozřejmě pro mě je důležité, aby za KDU-ČSL byl ve vládě člověk, u kterého nebudeme muset řešit nějaké pochybnosti. Případně nějaké mediální kauzy a podobně. Nechci, abychom zatěžovali vládu jakýmikoliv problémy nad rámec toho, co dneska řeší z hlediska věcné agendy.

Zůstane tedy pan Hladík nominantem na ministra životního prostředí? A při jakém scénáři by naopak došlo k nějaké změně?

Předpokládám, že nám Petr Hladík bude ve čtvrtek schopen říct více informací. Myslím si, že on sám si velmi uvědomuje to, jak je dneska situace zásadní a po kauzách, které jsme tady měli například s panem Mlejnkem, si myslím, že ani on nemá ambici se pouštět do něčeho, co by znamenalo problémy pro KDU- ČSL, pro něj, pro vládu i pro tuto zemi. Takže určitě se ve čtvrtek posuneme dál. V tento okamžik platí, že je připraven policii maximálně poskytovat součinnost. Nebyl obviněn, byl požádán o podání vysvětlení.

Komunikovali jste o tom s prezidentskou kanceláří?

S ohledem na informace z dnešního dne jsem asi před hodinou kontaktoval vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a požádal ho, aby s ohledem na aktuální informace plánovaná schůzka ve čtvrtek nebyla. Poté, co ve čtvrtek bude jednat celostátní výbor, se také spojíme s panem premiérem a dohodneme se na dalším postupu. Takže v tento okamžik ani není do toho čtvrtečního odpoledne na místě debata o hledání nového jména.

Teď opravdu potřebujeme během následujících dvou dnů, aby se Petr Hladík seznámil s těmi informacemi. On sám je člověk, který je, myslím si, dostatečně politicky zkušený, aby vyhodnotil, jak dál v té otázce postupovat. A samozřejmě prodiskutuje to i s námi, i s celostátním výborem.

Je možné, že byste do konce měsíce ještě plánovali výměnu ministrů?

Ano, my jsme to plánovali, a to i z toho důvodu, že si myslím, že je potřeba tady mít nějaký čas. Proto jsem požádal o zrušení schůzky s panem prezidentem, která se měla uskutečnit tento čtvrtek. Takže i proto jsem udělal tento krok, aby tady byl určitý časový prostor, abychom ty věci jednak dobře vyhodnotili a taky potom udělali dobré další rozhodnutí.

Bude se tedy muset termín výměny pravděpodobně odkládat?

Myslím si, že jednak je možné případně stihnout tu výměnu. Ale jsou možné i další varianty. Každopádně musí platit to, že agenda ministerstva i s ohledem na předsednictví musí běžet, musíme zajistit chod toho resortu. V neděli večer odlétá delegace Ministerstva životního prostředí na jednání Rady ministrů pro životní prostředí do Bruselu. Takže i s ohledem na to musíme udělat takové kroky, abychom to dokázali zvládnout a vyřešit.

Pokud by se výměna musela posouvat, tak vzhledem k tomu, jaké jsou důvody výměny ministrů, zůstala by současná paní ministryně ve funkci déle, nebo byste v mezidobí do funkce dosadili někoho jiného?

Toto určitě řekneme ve čtvrtek po jednání celostátního výboru. Poté, co budeme mít informace od Petra Hladíka, poté, co to prodiskutujeme, a také poté, co situaci a návrh našeho postupu projednáme s panem premiérem. Potom to rozhodně řekneme vám i veřejnosti.

Podle zveřejněného prohlášení vás pan Hladík o situaci informoval. Jak to tedy za vás v současné chvíli vyznívá? Co jste se od pana Hladíka dozvěděl?

Dozvěděli jsme se to, co zaznělo v tom prohlášení. Tedy že byl dnes během dopoledne kontaktován zástupci policie s žádostí o podání vysvětlení a o to, aby mu byla provedena prohlídka kanceláře.

Mohu říci, že i já jsem v minulosti jako politik podával vysvětlení na policii. Takže samotné podání vysvětlení na policii ještě není něco, co je nějakým zásadním problémem, ale požádali jsme Petra Hladíka, ať se opravdu seznámí i s dokumenty, které obdržel, případně obdrží, abychom ve čtvrtek na jednání celostátního výboru byli schopni vyhodnotit případný další postup – jeho osobní, ale i KDU-ČSL z pohledu nominace či nějaké změny na pozici ministra životního prostředí. Takto mi ten postup přijde logický a zároveň odpovědný.

A vy, jako předseda strany, vnímáte výměnu pana Hladíka jak?