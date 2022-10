Prezident se zatím s Hladíkem nesejde, Fiala si bere čas na rozmyšlenou

Současný první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) by měl ve vládě podle původního plánu vystřídat ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL).

S prezidentem se měl původně setkat minulý čtvrtek v Lánech, ale Hrad na ten den Zemanův program zrušil z blíže nespecifikovaných „technických důvodů“.

Dnes v Hladíkově kanceláři na magistrátu a dalších místech Brna zasahovala policie. „Předmětem prověřovaní jsou aktivity, k nimž docházelo v souvislosti s činností konkrétní městské společnosti a dále v souvislosti s privatizací městských domů v Brně a dotačními podvody páchanými na území města Brna,“ uvedla k tomu státní zástupkyně. Dosud bylo zadrženo 10 lidí.

Hladík následně bez bližších podrobností uvedl, že půjde na policii podat vysvětlení.

„Pan místopředseda Jurečka vydal zprávu, že mě požádal, abych zrušil přijetí pana Hladíka. Rozhodl jsme se, že panu Jurečkovi vyhovím,“ řekl prezident během návštěvy Ústeckého kraje.

„Navrhovatelem je pan Jurečka, potažmo pan premiér Fiala. Pokud jsem z obou těchto míst správně informován, tento návrh byl stažen. Beru to na vědomí,“ reagoval na dotaz Seznam Zpráv.

„Je to nová situace“

Premiér Petr Fiala (ODS) vše řeší. „Je to nová situace a my potřebujeme zjistit dostupné informace a vše zanalyzovat. K nějakému závažnému komentáři tedy budu potřebovat pár dní. Situací se ostatně bude tento týden rovněž zabývat nominující strana KDU-ČSL v rámci svých vnitřních mechanismů,“ napsal Seznam Zprávám.

Zdroje Seznam Zpráv, blízké vedení Fialova kabinetu, v úterý odpoledne popisovaly situaci kolem Hladíka jako velice choulostivou. „Na jedné straně nechceme Hladíka politicky popravit, na druhé straně je riziko, že teď Hladík půjde do vlády a bude se furt řešit brněnská kauza,“ řekl Seznam Zprávám pod příslibem anonymity člen vlády.

Ve vládních kruzích zaznívá varianta, že by se pro příští týdny situace vyřešila tak, že řízením Ministerstva životních prostředí by byl pověřený dočasně někdo jiný – třeba šéf lidovců Marian Jurečka.

Až by se vědělo, jak se kauza v Brně vyvíjí, rozhodl by se Fiala, zda do vlády půjde Hladík či někdo jiný za KDU-ČSL.

Skandál, hřímá Okamura

Hlasy zaznívající ze strany poslanců se různí.

„Je to velmi nové. Pokud je někdo požádán o poskytnutí součinnosti, nevypovídá to o ničem,“ řekl Hladíkův stranický kolega a poslanec Michael Kohajda. „Petr Hladík policii přislíbil, že poskytne vysvětlení. Z mého pohledu plně spolupracuje. Není to nic nestandardního při policejním vyšetřování. Myslím, že teď není důvod měnit pozici KDU s ohledem na návrh nového ministra. Až zjistíme podrobnosti, můžeme se k tomu vyjádřit nějak podrobněji,“ dodal.

„Respektuji a mám důvěru v orgány činné v trestním řízení. Je to především zodpovědnost pana premiéra, aby si zvážil, jak bude postupovat. A pak je to v rukou pana prezidenta, jemuž ten návrh už asi byl doručen. Uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet dál, určitě je to velmi nepříjemné,“ řekla Seznam Zprávám předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová