Razie na magistrátu v Brně: 10 zadržených, policie byla i u náměstka Hladíka

Seznam Zprávy v uplynulých týdnech informovaly o okolnostech veřejných zakázek, na něž právě v SAKO Brno a další městské společnosti Starez Sport dohlížela administrátorská firma Via Consult. Jeden z jejích spolumajitelů Milan Konečný je obviněn z korupce.

Není jasné, zda nynější policejní zásah s Via Consult souvisí. Mluvčí společnosti SAKO Brno Michal Kačírek odmítl, že by kriminalisté v budovách firmy zasahovali.

Také mluvčí Starezu, správce velkých sportovišť v Brně, vyloučila, že by u nich kriminalisté zasahovali. „V našich budovách policisté nejsou,“ řekla Michaela Dittrichová.

Z policejního dokumentu, s nímž se Seznam Zprávy seznámily, vyplývá, že detektivové skupinu monitorovali dva a půl roku. Nejenže podezřelým odposlouchávali telefony, štěnici nasadili i do Červinkova auta. Ale nejen to. Do jedné z bytových transakcí nastrčili dva svoje agenty. V protokolu je označují pouze čísly VO-0153 a VO-0074.