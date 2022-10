Odposlech v autě i agent VO-0153. Proč policie stíhá za korupci politika ODS

Hned na několika stránkách policisté napsali, že další osoby „budou prověřovány samostatně“. Uvádí i jejich konkrétní jména. Jde o nájemníky obecních bytů či nebytových prostor, kteří v pořadnících přeskákali ostatní žadatele. A to díky tomu, že skupině kolem Bradáče dali podle shromážděných důkazů úplatek.

„Osoba, která ať už sama, nebo prostřednictvím jiného poskytne nabídne nebo slíbí úplatek v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu může být obviněna z trestného činu podplácení,“ vysvětluje právník Ondřej Múka. Podle něj za to v případě, že „došlo ke značné škodě nebo se jednalo o značný prospěch“, hrozí až šestiletý trest.

Z policejního dokumentu, s nímž se Seznam Zprávy seznámily, vyplývá, že detektivové skupinu monitorovali dva a půl roku. Nejenže podezřelým odposlouchávali telefony, štěnici nasadili i do Červinkova auta. Ale nejen to. Do jedné z bytových transakcí nastrčili dva svoje agenty. V protokolu je označují pouze čísly VO-0153 a VO-0074.